Ушел из жизни известный казахстанский писатель, журналист, фронтовик Сапабек Асипов

09:19 20.04.2018 Ушел из жизни известный писатель, журналист, фронтовик Сапабек Әсіпұлы



Сапабек Әсіпұлы родился в 21 ноября 1925 года в селе Алаколь Амангельдинского района Костанайской области.



Ушел из жизни известный писатель, член Союза журналистов Казахстана, ветеран ВОВ Сапабек Әсіпұлы (Cапабек Асипов), передает МИА "Казинформ".



Сапабек Әсіпұлы родился в 21 ноября 1925 года в селе Алаколь Амангельдинского района Костанайской области. Фронтовик, cлужил в сухопутных войсках, рядовой, стрелок, участник боев на различных фронтах Второй мировой войны.



После демобилизации работал в средствах массовой информации в качестве литературного сотрудника, собственного корреспондента, заместителя редактора Костанайской областной газеты "Большевиктік жол", секретарем райкома партии, 1-м заместителем главного редактора Казахской советской энциклопедии 1972-1986, писатель, публицист. Автор ряда книг - "Қазақ қасіреті" (1994), "Қатерлі дерт, қалжыраған халық" (1998), "Танталовы муки степи" (2001). Лауреат премии Союза журналистов КазССР. Награжден правительственными наградами. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - zakon.kz

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