 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему арестованы деньги и имущество "Алма-ТВ Казахстан"
09:16 20.04.2018

ТОО "Алма телекоммуникейшнс Казахстан" должно выплатить более 2 млрд тенге в качестве компенсации за нарушение имущественных прав.

Стало известно, почему частный судебный исполнитель наложил арест на деньги и имущество ТОО "Алма телекоммуникейшнс Казахстан" (Алма-ТВ) на сумму 2 180 388 000 тенге, передает Zakon.kz.

Как выяснилось, аресту средств и имущества ТОО "Алма телекоммуникейшнс Казахстан" (далее: ТОО) предшествовало судебное разбирательство сначала в экономическом суде, затем - в городском суде Алматы.

РОО "Казахстанское общество по управлению правами интеллектуальной собственности" (далее: РОО) обратилось в суд с иском к ТОО "Алма телекоммуникейшнс Казахстан" о взыскании компенсации в размере 2 180 388 000 тенге. Решением суда первой инстанции от 21 декабря 2017 года в удовлетворении исковых требований было отказано. Истец и третье лицо ТОО "Web Content", не согласившись с решением суда, подали апелляционные жалобы.

Как выяснила судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда между правообладателем ООО "Ворнер Мьюзик" и компанией ТОО "Web Content" был заключен договор, на основании которого ТОО "Web Content" переданы исключительные права на использование произведений, фонограмм и исполнений в Казахстане путем сообщения по кабелю и в эфир, с правом сбора вознаграждения за их использование. Таким образом, ТОО "Web Content" является исключительным правообладателем на территории РК в отношении исполнений, находящихся в каталогах "Ворнер Мьюзик", начиная с 01.05.2014 года.

""Обладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности вправе передать это право другому лицу полностью или частично, разрешить использовать объект интеллектуальной собственности. Однако ТОО такого разрешения ответчику не предоставляло. Следовательно, использование исполнений, принадлежащих ТОО "Web Content" другими лицами, в том числе ответчиком, при отсутствии согласия правообладателя напрямую нарушает имущественные (исключительные) права ТОО "Web Content"", - сказано в постановлении суда."

01.02.2015 года РОО и ТОО "Web Content" заключили между собой договор о передаче полномочий по управлению правами правообладателя на коллективной основе, на основании которого истец наделен полномочиями по защите прав ТОО "Web Content", в том числе в судебном порядке. Поэтому РОО обратилось в суд с иском о нарушении имущественных прав, принадлежащих ТОО "Web Content".

Пунктом 4 ст.34 Закона РК "О телерадиовещании" предусмотрено, что правоотношения, связанные с ретрансляцией теле-, радиоканалов, теле-, радиопрограмм, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах.

""Коллегией установлен факт незаконного использования исполнений, принадлежащих правообладателю, в связи с чем, 31.05.2016 года был составлен акт, которым зафиксировано, что в период с 01.10.2015 года по 01.04.2016 года в процессе осуществления своей деятельности ответчиком при отсутствии разрешения компании и без выплаты правообладателю установленного вознаграждения было сообщено по кабелю 9 391 исполнений зарубежных исполнителей ретрансляцией телеканалов "Muzlife" и "Muzzone"... ...Истец РОО обратился в суд с иском о взыскании с ответчика ТОО денежной компенсации в размере 2 180 388 000 тенге за незаконное использование 514 исполнений, из общего количества 9 391 исполнений, из расчета 2000 МРП за одно исполнение" - сказано в постановлении суда."

Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда пришла к выводу, что со стороны АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" допущены нарушения исключительных имущественных прав, принадлежащих ТОО "WebContent".

В связи с этим коллегия постановила решение суда первой инстанции по данному делу отменить. Вынести по нему новое решение. Исковые требования РОО "Казахстанское общество по управлению правами интеллектуальной собственности" к ТОО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" удовлетворить. Взыскать с ТОО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" в пользу РОО "Казахстанское общество по управлению правами интеллектуальной собственности" денежную компенсацию в размере 2 180 388 000 тенге.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524204960
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