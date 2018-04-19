 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Два порта Казахстана включат в "альтернативный" маршрут доставки спецгрузов США в Афганистан
08:49 20.04.2018

Сенат парламента Казахстана 19 апреля одобрил ратификацию протокола о внесении изменения в соглашение между Казахстаном и Соединенными Штатами об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита спецгруза через территорию Казахстана в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана.

В заключении комитета сената по международным делам, обороне и безопасности говорится, что протокол предусматривает включение портов Актау и Курык в маршрут транзита специального груза, что позволит осуществлять железнодорожные перевозки в Афганистан через Каспийское море и в обратном направлении.

В заключении отмечается, что данный маршрут прорабатывается американской стороной как "альтернативный" и предполагает транспортировку груза с территории Азербайджана через Каспийское море в казахстанские порты Актау и Курык и далее железнодорожным транспортом в Афганистан через Узбекистан.

Протокол подписан 21 сентября 2017 года в Нью-Йорке. "Функционирование данного транзита полностью отвечает интересам Казахстана как стране, стремящейся построить мир и стабильность в Афганистане", - говорится в заключении комитета сената.

Источник - centralasian.org
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