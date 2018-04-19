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|Предварительный состав нового 33-го правительства Кыргызстана
07:47 20.04.2018
Парламент Кыргызстана собрался на внеочередное заседание для обсуждения вопроса о назначении нового состава кабинета министров.
В парламент уже внесен состав нового правительства, который выглядит следующим образом:
- премьер-министр - Мухаммедкалый Абылгазиев;
- первый вице-премьер-министр - Кубатбек Боронов;
- вице-премьер-министр - Жениш Разаков;
- вице-премьер-министр - Замирбек Аскаров;
- вице-премьер-министр - Алтынай Омурбекова;
- министр финансов - Адылбек Касымалиев;
- министр иностранных дел - Эрлан Абдылдаев;
- министр транспорта и дорог - Жамшитбек Калилов;
- министр экономики - Олег Панкратов;
- министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации - Нурбек Мурашев;
- министр образования и науки - Гульмира Кудайбердиева;
- министр культуры, информации и туризма - Султан Жумагулов
- министр юстиции - Айнур Абдылдаева;
- министр труда и социального развития - Таалайкуль Исакунова;
- министр внутренних дел - Кашкар Джунушалиев;
- министр здравоохранения - Космосбек Чолпонбаев;
- министр чрезвычайных ситуаций - Нурболот Мирзахмедов;
- председатель Госкомитета национальной безопасности - Идрис Кадыркулов;
- председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования - Уланбек Рыскулов;
- председатель Госкомитета по информационным технологиям и связи - Бакыт Шаршембиев;
- председатель Госкомитета по делам обороны - Эрлис Тердикбаев;
- руководитель аппарата правительства - Мурат Мукамбетов.
Напомним, накануне парламент выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства. Парламентская коалиция большинства выдвинула на пост премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.
Альбина Метерова.