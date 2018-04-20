Самый молодой кабинет Киргизии отправлен в отставку, - "Къ"

06:52 20.04.2018 Парламент страны впервые проголосовал за вотум недоверия правительству



Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку кабинет республики во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым: впервые в истории страны парламент выразил вотум недоверия правительству, после того как оппозиция раскритиковала ежегодный отчет о его работе. Всего за 27 лет независимости в Киргизии сменились уже 29 премьер-министров. Коалиция большинства уже выдвинула на должность премьера руководителя аппарата президента Мухаммедкалыя Абылгазиева. Кадровые решения свидетельствуют о том, что Сооронбай Жээнбеков продолжает линию на отстранение от власти людей, близких к своему предшественнику.



Кабинет проработал во главе с Сапаром Исаковым с августа 2017 года. До этого правительством руководил нынешний президент страны Сооронбай Жээнбеков, который сложил полномочия в связи с участием в президентских выборах. Господина Исакова и его команду называли "самым молодым кабинетом в истории Киргизии". Уже бывшему премьер-министру всего 40 лет, его министру экономики Артему Новикову на момент назначения на пост было 30 лет. До назначения премьером Сапар Исаков руководил аппаратом тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева.



В Киргизии за 27 лет сменились 29 премьер-министров.





За решение о вотуме недоверия правительству по инициативе оппозиции проголосовал 101 депутат киргизского парламента из 120, против были всего 5 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе парламента. Голосование прошло без обсуждения, слово премьер-министру никто не предоставил.



"Парламент Киргизии впервые выразил недоверие правительству, причиной стали многие промахи кабмина, в частности с реализаций ряда важных проектов, о чем неоднократно заявляла парламентская оппозиция",- заявил "Интерфаксу" депутат оппозиционной фракции "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев.



"Ъ" тот же депутат Исхак Масалиев пояснил: "Линия премьер-министра Сапара Исакова не совпала с курсом нового президента Сооронбая Жээнбекова."



Премьер по-прежнему советовался по всем вопросам с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, выполнял его указания. В рабочее время принимал участие в съезде бывшей правящей партии СДПК (с недавнего времени вновь возглавляемой Алмазбеком Атамбаевым.- "Ъ"), провожал и встречал в аэропорту экс-президента. А депутаты фракции социал-демократов до сегодняшнего дня считали, что они способны влиять на принимаемые парламентом решения. Многих депутатов возмутили некоторые кадровые решения молодого премьера. Так, уволенного за промахи в работе зампредседателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ.- "Ъ") Болота Суюмбаева, ранее работавшего телохранителем Алмазбека Атамбаева, буквально через несколько дней премьер демонстративно назначил главой Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП.- "Ъ")".



Депутат от оппозиционной фракции "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев в беседе с "Ъ" назвал состав правительства Сапара Исакова "самым слабым за все годы независимости". "Некоторые министры были причастны к коррупционным схемам, которые использовались при модернизации ТЭЦ Бишкека китайской компанией ТВЕА. При решении и других вопросов премьер-министр Сапар Исаков и его подчиненные показали свою несостоятельность, неспособность оперативно влиять на возникающие проблемы. Депутатская комиссия продолжает расследование по использованию $386 млн китайского кредита на реконструкцию ТЭЦ. На днях ГКНБ Киргизии задержал некоторых чиновников по подозрению в нецелевом использовании китайских денег. В СИЗО ГКНБ сейчас находятся экс-председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев и бывший генеральный директор ОАО "Электрические станции" Салайдин Авазов.



Не исключаю, что этими фамилиями список арестованных высокопоставленных чиновников по факту аварии, случившейся через несколько месяцев после ввода ТЭЦ в эксплуатацию, не ограничится"."



Отметим, что два дня назад три оппозиционные фракции - "Республика-Ата-Журт" ("Республика-Отчизна"), "Ата-Мекен" ("Отечество") и "Онугуу-Прогресс" - признали неудовлетворительным отчет правительства о работе за 2017 год.



Оппозиция признала работу правительства неудовлетворительной. Депутаты упрекнули премьера в аварии на ТЭЦ Бишкека в январе, во время которой без тепла остались жители всех многоэтажек столицы республики, а также в многочисленных кадровых перестановках. Две фракции коалиционного большинства - Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) и "Кыргызстана" - одобрили отчет правительства.



По данным "Интерфакса", мнения в коалиции большинства разделились, хотя, как заявила вице-спикер, член фракции СДПК Асель Кодуранова, вопрос об отставке правительства коалицией не обсуждался. В то же время депутат от СДПК, экс-спикер парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков сказал "Интерфаксу", что "коалиция должна была предвидеть такую ситуацию и сама выразить недоверие или уговорить правительство уйти в отставку". Он также не исключил, что в коалиционное большинство может войти одна из трех оппозиционных парламентских фракций, скорее всего это будет "Республика-Ата-Журт".



О чем шла речь в отчете правительства



Рост экономики страны в 2017 году составил 4,6% при прогнозе 1,1%.

ВВП на душу населения вырос на 8%, до $1272.

Экономический рост обеспечен всеми секторами экономики. Основной движущей силой стал промышленный сектор с темпом реального роста в 11,5%.

Экспорт в страны Евразийского экономического союза вырос на 27%, в третьи страны - на 8%.

Ущерб от коррупционных преступлений бюджету составил $10 млн.

Правоохранительными органами возбуждены 1037 уголовных дел коррупционного характера. Возмещено около $300 ты

В рамках реформирования системы МВД правительством были созданы шесть самостоятельных служб в структуре ведомства, способствующих повышению его эффективности.



Основные претензии оппозиции



Около 40% экономики продолжает находиться в тени.

Не реализованы проекты: строительство Верхне-Нарынской гидроэлектростанции, "Умный город", продажа сотового оператора "Мегаком" (ЗАО "Альфа-Телеком").

Авария на ТЭЦ Бишкека. Средства, потраченные на реконструкцию ТЭЦ, так и не взяты под контроль правительства.

Правоохранительные органы вместо того, чтобы заниматься экономической безопасностью, занимаются прослушкой и слежкой за политическими оппонентами.



Коалиция большинства уже выдвинула на должность премьера руководителя аппарата нынешнего президента Мухаммедкалыя Абылгазиева. Как ожидается, в пятницу парламент соберется на внеочередное заседание и утвердит его в качестве премьер-министра.



Кабай Карабеков, Бишкек; Марианна Беленькая

20 апр. 18 Источник - kommersant.ru

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