Оппозиция оглушила Ереван вувузелами, - Ю.Рокс

06:49 20.04.2018 Сторонники Пашиняна уговаривают силовиков изменить присяге



В четверг слова протестующей в Ереване оппозиции разошлись с делом. Возглавляющий акции депутат Никол Пашинян объявил, что намерен блокировать офис правительства и сорвать первое заседание кабинета министров, назначенное премьером Сержем Саргсяном. Однако министры собрались в назначенные 16.00 (мск), а оппозиция, находясь в отдалении, планировала дальнейшие действия. Они свелись к объявлению очередного, третьего по счету, "всенародного митинга" на площади Республики вечером.



Оппозиции хватило благоразумия отказаться от идеи блокировать офис правительства. Силовики загодя предупредили: шутки закончились – будет применена сила, Никол Пашинян и группа активистов должны понимать, на что идут – без последствий действия не останутся. Здание с утра было взято под усиленную охрану полицией и внутренними войсками.



Протестующие с утра возобновили шествие по Еревану, призывая жителей присоединиться к ним. Водителям встречных машин предлагалось ездить, сигналя в знак солидарности. К сигналам добавилось "жужжание" вувузел, которыми демонстранты запаслись в изрядном количестве. В таком адском шуме они попытались пройти в торговые центры для каких-то покупок, но были блокированы правоохранителями.



Поведение как оппозиции, так и силовиков заметно отличалось от демонстративного в предыдущие дни показного благодушия. Одна сторона шла на обострение ситуации, другая столь же решительно давала понять, что жестко ответит на любой выпад.



В различных частях Еревана полиция продолжила начатые накануне "точечные задержания" наиболее ретивых оппозиционеров. И опять же в отличие от предыдущих дней о "деликатности" действий уже не особо заботилась. По обнародованным силовиками данным, приводам в четверг было подвернуто более 100 человек. Но согласно тем же данным, большинство недолго просидело в полицейских участках. После профилактических бесед манифестантов отпускали. За исключением тех, кто бы уличен в более-менее серьезном правонарушении.



К 16.30 (мск) Никол Пашинян все-таки решился повести людей к офису правительства. Оппозиция не прошла еще полпути, а силовики упредительно усилили охрану здания дополнительными подразделениями спецназа. Пашинян с демонстрантами вышел на площадь Республики, но к правительственному офису на направился, а остался на ее другой стороне ждать, видимо, прихода сторонников, чтобы начать митинг.



К тому времени стало известно еще об одной группе демонстрантов, которая затеяла шествие неподалеку. По одним данным, эта группа оторвалась от основной, оставшейся с Пашиняном, и решила действовать на свой страх и риск. По другой версии, это оппозиционно настроенная часть ереванцев устроила свой марш протеста. На соответствующий вопрос Пашинян ответил, что понятия не имеет ни об этих людях, ни об их целях. Позже стали поговаривать о том, что "неизвестная группа" собирается покружить по Еревану и примкнуть к основной массе протестующих уже во время митинга.



На вопрос армянской службы Радио "Свобода", почему Пашинян отказался от обещанного блокирования заседания кабинета министров, он ответил, что у него гибкая тактика, и он не считает обязательным пунктуально воплощать пункты объявленного заранее плана действий. "Сегодня у нас получилось гораздо лучше, чем мы ожидали, и мы добились большего, чем срыв заседания правительства. Нашу акцию поддержали автомобилисты. Спросите у полицейских – 95% машин в знак солидарности с нами стали ездить по Еревану, сигналя. Это очень нервирует власти", – заявил Пашинян.



К моменту подписания номера в печать ситуация в Ереване оставалась под контролем. И силовики, и оппозиция готовились к митингу. Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением, в котором призвал провести переговоры для снижения напряженности. Никол Пашинян ответил заочным отказом, заявив журналистам, что Саркисяну стоит для начала доказать, что у него нет гражданства Великобритании (президент Армении Армен Саркисян долгое время работал послом Великобритании, и, по некоторым данным, у его детей гражданство Королевства. – "НГ"). С аналогичным примирительным заявлением выступила партия "Дашнакцутюн", входящая в правящую коалицию. Примерно в это же время было обнародовано послание Католикоса всех армян Гарегина II, в котором духовный лидер призвал противостоящие стороны проявить выдержку и терпимость. К 18.00 (мск) активисты оппозиции начали выступления. Группа молодых людей безрезультатно уговаривала окружавший офис правительства спецназ бросить оружие и присоединиться к ним.



Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

20.04.2018 Источник - Независимая газета

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