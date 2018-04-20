Сирийские инициативы Москвы пытаются нейтрализовать, - И.Субботин

06:46 20.04.2018 Европа увеличивает число переговорных площадок по ситуации в Арабской Республике



Европейские государства намерены искать новые форматы для переговоров по Сирии. Такое желание высказали Германия и Франция. Лидер Московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль заявил "НГ", что поиск других переговорных площадок связан с желанием создать конкуренцию дипломатическим инициативам России. Российские и западные эксперты расходятся во мнении, какие цели преследует Европа.



Германия в лице главы МИДа Хайко Мааса выразила готовность присоединиться к Франции в поиске нового формата для разрешения сирийского кризиса, который становится все более явной угрозой для задействованных в нем глобальных игроков.



"Мы будем сотрудничать с Францией для создания международного формата влиятельных государств, которые могут дать новый импульс политическому процессу", – заявил глава германской дипломатии.



Впрочем, Московская платформа сирийской оппозиции, которая, как правило, поддерживает инициативы РФ, выразила мнение, что активность Европы связана с попытками поконкурировать с российской стороной. "Нет альтернативы для резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, которая утверждает, что переговоры должны происходить в Женеве, это международный консенсус, – заявил "НГ" Кадри Джамиль, который принимал участие в женевских переговорах. – Если отходить от него, то это ни к чему хорошему не приведет". В миротворческих попытках Франции и Германии оппозиционер, занимавший ранее пост вице-премьера в сирийском правительстве, видит желание создать препятствия для РФ. "Они очнулись и поняли, что резолюция 2254 – это в первую очередь инициатива Москвы и Пекина, на которую они (европейские страны. – "НГ") были сначала согласны, – пояснил Джамиль. – Сейчас они начали препятствовать ее воплощению в жизнь всякими способами".



Не так давно альтернативную площадку для переговоров о судьбе Сирии предложила Австрия, где в ноябре 2015 года было положено начало венскому формату, ставшему частью усилий Международной группы поддержки Сирии (МГПС). Министр иностранных дел Карин Кнайсль заявила, что ее страна готова взять на себя роль посредника в переговорах, если ей дадут соответствующий мандат. Предложение провести у себя переговоры федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц повторил в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, который состоялся 18 апреля. Впрочем, об отношении России к австрийской идее можно судить по заявлению постпреда РФ при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова, сделанному на этой неделе. "Местом межсирийских переговоров является Женева, – пояснил он. – Было бы логично сохранить этот переговорный процесс в его формате так, как это предполагается".



Бывший специальный представитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фредерик Хоф, который работал в Госдепе под руководством Хиллари Клинтон, заявил "НГ", что главный приоритет "международной тройки", которая недавно участвовала в ударах по Сирии, – это установить затишье к западу от реки Евфрат. "Германия, Франция, Великобритания, США и другие верят, что только тогда, когда мирные сирийцы будут удалены от эпицентра военных операций, могут начаться осмысленные мирные переговоры, – заявил Хоф. – Возможно, что Германия и Франция имеют в виду новую встречу заинтересованных государств, которая может обновить и даже заменить МГПС – площадку, которая сформирована на фоне военной интервенции России в Сирию в сентябре 2015 года. Я подозреваю, что США поддержат эту инициативу. Она не должна конкурировать с процессом в Астане, с женевским процессом или с любым другим мирным процессом, связанным с Сирией". По мнению бывшего дипломата, России необходимо стать ведущим участником этого формата.



В российской экспертной среде поясняют, что в намерениях Франции и Германии нет ничего неожиданного. "С самого начала конфликта стороны начали искать свои площадки, – напомнил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), глава московского бюро издания Al-Monitor Максим Сучков. – Естественно, было намерение сформировать их таким образом, чтобы они соответствовали их интересам, подобрать соответствующие группы участников. Тот же венский формат предполагал максимальную инклюзивность, но ничего из этого конструктивного не вышло. Потом в международном сообществе была обратная тенденция – на формирование сжатых форматов, так возникла та же "Астана". Спустя некоторое время у европейцев возникло ощущение, что "Астана" является не очень инклюзивной в том смысле, что три государства решают судьбу Сирии, оставляя за бортом западных игроков. Есть более инклюзивные форматы, типа "Женевы", но они находятся в коматозном состоянии".



Эксперт считает, что тенденция искать новые форматы сирийских переговоров получила новое дыхание с приходом Эмманюэля Макрона к власти во Франции. "Изначально французы хотели делать какую-то ставку на "союз" с Россией, – говорит Сучков. – Когда Путина пригласили в Версаль, важной темой, о которой говорил Макрон, было то, что Франции и России нужно объединить усилия в сирийском урегулировании. На вопрос, какая России от этого может быть выгода, французы отвечали, что таким образом Франция может помочь сделать России шаг в сторону Запада в условиях изоляции. Тогда это показалось не очень убедительным. Из этого ничего не получилось". Французы стали действовать более воинственно, говорит аналитик.



"Французы сейчас цепляются за многие инициативы, – параллельно отмечает Сучков. – Но у европейцев не очень большой политический вес, если брать страны по отдельности. Коллективно у ЕС больше шансов. Насколько все это реализуемо, сложно сказать. Может быть, это попытка европейских лидеров оставить во всей этой теме американцев, потому что Трамп хочет уходить из Сирии. И если американского участия в этом процессе будет меньше, то в теории возникает больше шансов у России, Ирана и Турции".

Игорь Субботин

20.04.2018 Источник - ng.ru

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