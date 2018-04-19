Алишер Усманов опустился на 10 место в списке главных буржуинов России - $12,5 млрд

00:54 20.04.2018 Владимир Лисин возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes



Forbes обнародовал 15-й ежегодный рейтинг 200 богатейших предпринимателей России. Самым богатым бизнесменом стал владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. По информации журнала, его состояние за год выросло с $16,1 млрд до $19,1 млрд. В прошлом году он занимал третью строчку рейтинга.



На втором месте оказался основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов ($18,7 млрд). Тройку замыкает лидер прошлогоднего рейтинга совладелец НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон, состояние которого сократилось за год на $400 млн и теперь составляет $18 млрд.



В топ-10 также вошли: крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($16,4 млрд), глава Volga Group Геннадий Тимченко ($16 млрд), совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин ($15,9 млрд), владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко ($15,5 млрд), основной владелец Letter One и "Альфа-групп" Михаил Фридман ($15,1 млрд), акционер "Русала" Виктор Вексельберг ($14,4 млрд) и основатель USM Holdings Алишер Усманов ($12,5 млрд).



Совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов России увеличилось на $25 млрд, до $485 млрд. Число долларовых миллиардеров увеличилось с 96 до 106.



В марте Forbes опубликовал рейтинг десяти российских миллиардеров с наибольшими доходами. В отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов, в этом списке учитываются "живые" деньги, которые миллиардеры получили за продажу активов или в виде дивидендов. Рейтинг возглавил Кирилл Шамалов. Источник - kommersant.ru

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