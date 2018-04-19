В Киргизии по обвинению в коррупции арестован мэр Джалал-Абада Салайдин Авазов

00:11 20.04.2018 Первомайский районный суд Бишкека 19 апреля постановил арестовать мэра Джалал-Абада Салайдина Авазова. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.



"В рамках ранее возбужденного генеральной прокуратурой уголовного дела по факту коррупции при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ Бишкека" бывшему генеральному директору ОАО "Электрические станции" Салайдину Авазову и бывшему заместителю генерального директора ОАО "Электрические станции" Жолдошбеку Назарову предъявлены обвинения в коррупции", - говорится в сообщении.



Официальное обвинение в коррупции предъявлено и экс-главе энергохолдинга Айбеку Калиеву. По данным пресс-службы ГКНБ, Первомайский районный суд Бишкека также избрал Калиеву меру пресечения в виде заключения под стражу.



На данный момент по делу об аварии на ТЭЦ задержаны генеральный директор компании "Электрические станции" Узак Кадырбаев, руководитель группы по модернизации бишкекской ТЭЦ Темирлан Бримкулов, технический директор "Электрический станций" Алмаз Жусупбеков и бывший заместитель Кыдырбаева Бердибек Боркоев. Их подозревают в выведении средств, выделенных на подготовку бишкекской ТЭЦ к зимнему периоду.



Напомним, что авария на ТЭЦ произошла в январе 2018 года: из строя вышли несколько котлоагрегатов. Из-за этого температура в квартирах опустилась до 8-10 градусов выше ноля, тепло в дома вернулось только спустя семь дней с начала аварии. После восстановления ТЭЦ была сформирована комиссия, занявшаяся расследованием причин аварии. Она пришла к выводу, что руководители "Электрических станций", в чьем ведении находится ТЭЦ, совершили "грубейшие нарушения" и не следовали правилам и должностным инструкциям. Источник - fergananews.com

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