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Остаточное явление. "Правую руку" Атамбаева убрали из кресла премьера Киргизии, - У.Бабакулов
21:44 19.04.2018

"Недолго музыка играла. Недолго фраер танцевал". Именно такое выражение приходит на ум, глядя на отставку самого молодого в истории Киргизии премьер-министра Сапара Исакова. Сегодня, 19 апреля, депутаты большинством голосов на пленарном заседании выразили недоверие кабинету министров. 102 депутата проголосовали "за" отставку кабмина, четыре - "против" и еще шестеро не голосовали. И уже через несколько часов президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства.

41-летний Сапар Исаков на должность премьера был назначен в конце августа прошлого года. Молодой да ранний Исаков стремительно пошел вверх по карьерной лестнице благодаря своему патрону, тогдашнему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Последний во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в июне 2016 года называл Исакова, еще заведующего отделом внешней политики аппарата президента, своей "правой рукой". После этого Исаков стал руководителем президентского аппарата. А затем и премьером.

За день до отставки, 18 апреля, две парламентские фракции - "Кыргызстан" и Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) - посчитали отчет Исакова вполне удовлетворительным и даже пожелали премьеру успехов в работе. В свою очередь, оппозиционные "Ата Мекен", "Республика - Ата Журт" и "Онугуу", заслушав отчет правительства, как и положено противникам действующей власти, нашли его неудовлетворительным. И вдруг в списке проголосовавших за отставку кабинета министров оказались фамилии провластных депутатов, которые вчера еще хвалили премьера.

Отставку Исакова ничто не предвещало. Буквально три недели назад, в конце марта во время съезда СДПК, на котором Атамбаева избрали лидером, и на пресс-конференции по итогам собрания экс-президент говорил, какой Исаков молодец и умница. Правда, признал, что Исаков часто что-то быстро начинает делать, не до конца продумав. Поэтому его и критикуют за "Умный город".

Депутат Дастан Бекешев говорил, что "смены премьер-министра Сапара Исакова СДПК не планирует. Нужно дать человеку поработать… Нужно разорвать эту традицию, когда в Кыргызстане каждую весну меняют главу кабмина". Надо отдать должное депутату - Бекешев был в числе тех четырех парламентариев, которые проголосовали против отставки правительства.

"Это у вас голова, вот и думайте"

Пленарное заседание, которое предшествовало вынесению вотума недоверия, было похоже на публичную порку премьера и клоунаду депутатов одновременно. Многие вопросы депутатов повторялись, как и ответы премьер-министра на них. Парламентарии жаловались, мол, их не показывают по телевизору и потому они выступают, чтобы их заметили. К примеру, депутат Кубанычбек Жолдошбаев, выйдя к микрофону, признался: "Сейчас депутаты говорят интересные вещи. И я задумался, о чем буду говорить".

А говорили о разном и подолгу: и камчу предлагали держать крепче, намекая, что надо быть властным, и встречаться почаще, и не жалеть никого. Но каких-то конкретных претензий так и не прозвучало. Многажды повторяли вопрос о разработке золоторудного месторождения Кумтор, дескать, условия договора между компанией-разработчиком и государством следует сделать лучше. Как? Ну вы же глава правительства, вот и думайте.

При этом никто из парламентариев не поинтересовался, почему снятого президентом с должности заместителя председателя госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Болота Суюмбаева премьер-министр вдруг назначил главой финпола? Почему "повышаемые" зарплаты бюджетников едва покрывают минимальные потребности, а пенсии вообще ниже прожиточного уровня? Таких реальных и острых "почему" на злобу дня очень много. Но парламентарии о них либо не знают, либо установки задавать такие вопросы не было.

Вынеся вотум недоверия, депутаты не захотели слушать Исакова, рвавшегося выступить с последним словом.

Сапар Исаков и его наиболее вероятный преемник Мухаммедкалый Абылгазиев. Фото пресс-службы правительства Киргизии

Таможенный след

С самого назначения Исакова на пост премьера было понятно, что он фигура временная. Исаков пришел на смену Сооронбаю Жээнбекову, который ушел в отставку для участия в президентских выборах.

Задача Исакова была проста и понятна - провести выборы, а после освободить премьерское кресло для своего патрона Атамбаева. Первая цель была успешно достигнута. Реализации второй президент Жээнбеков решил не дожидаться.

В кулуарах парламента говорят, что депутаты не трогали бы Исакова, если бы он не посягнул на их людей в таможенной службе. Напомним, что в ноябре прошлого года по распоряжению Исакова из таможни был уволен один из самых одиозных заместителей председателя ГТС Раимбек Матраимов, больше известный как Раим-миллион.

Атамбаев на пресс-конференции 31 марта сказал, что премьер-министр Исаков по его требованию уволил Матраимова, который создал "серые схемы" в таможенной службе.

"В прошлом году до бюджета не дошло 10 миллиардов сомов. Еще тогда я настоятельно попросил Сапара Исакова, чтобы он уволил одного из серых кардиналов этой схемы - "Раима-миллиона". Он уволил Матраимова 23 ноября", - заявил экс-президент.

Говорят, что Исаков собирался еще уволить в таможне нескольких "сотоваришей" Матраимова. Депутаты просили не трогать этих сотрудников, потому что они "их люди". Премьер заявил, что из-за этих таможенников не поступают деньги в и без того дырявый бюджет. Тогда депутаты решили устранить проблему снятием самого премьера. Но все это на уровне слухов, и вряд ли кто-то будет открыто об этом говорить.

Не быть премьеру "эксом"

Работа правительства во главе с Исаковым не была особо успешной. Постоянно звучали упреки в адрес кабинета, то и дело возникали скандалы. Депутаты высказали Сапару Джумакадыровичу претензии по поводу молодых "технократов" - многочисленных помощников и советников премьера, которые "не знают производства".

Претензии были и по поводу январской аварии на столичной ТЭЦ, когда Бишкек замерзал в лютые морозы. Исаков парировал, что ремонт теплоэлектроцентрали проводился до его назначения, а ответственность на себя он взял лишь потому, "что должна быть преемственность во власти".

Вспомнили о расторгнутых соглашениях с компаниями Liglass (по строительству ГЭС) и Huawei (по проекту "Умный город"). Исаков ответил, что не видит в этом трагедии. Мол, практика денонсации соглашений имеется во всех странах.

Справедливости ради следует отметить, что деятельность предыдущих кабминов также не была блестящей. Просто работа Исакова широко освещалась в прессе и соцсетях его многочисленными амбициозными советниками, в то время как другие премьеры старались не афишировать свою работу.

За всю историю независимого Кыргызстана Сапар Исаков стал вторым главой правительства (из почти 30 премьеров, сменившихся с 1991 года), который лишается поста в связи с выражением недоверия. Первым был Турсунбек Чынгышев, который был подобным образом снят депутатами в декабре 1993 года. Это значит, что Исаков лишается официального титула "экс-премьера", что неизбежно скажется и на его дальнейшей политической карьере.

Конец влиянию Атамбаева

Как уже говорилось, депутаты проатамбаевских СДПК и "Кыргызстан" одобрили работу правительства. А на следующий день вдруг проголосовали за его отставку. Что это, предательство или решение освободить премьерское кресло для следующего своего человека?

Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов считает, что речь сейчас идет не о СДПК, а о формировании новой властной вертикали, во главе которой стоит президент.

- СДПК в этом случае повела себя так же, как и ведут себя обычно другие фракции Жогорку Кенеша (парламента) - становятся на сторону сильного и решают свои корпоративные вопросы, - считает Ибраимов. - Влияние Атамбаева в бытность президентом и сейчас - это небо и земля. Так было всегда, и не только в случае с Атамбаевым. Странно, что по этому поводу питались какие-то иллюзии. Конечно, определенное влияние он все еще имеет, но его абсолютно недостаточно, чтобы решать вопросы формирования власти (во всех трех ветвях).

Бывший министр иностранных дел, а ныне президент международного Агентства по развитию и политике Аликбек Джекшенкулов полагает, что фракция СДПК сегодня стремится сохранить перед обществом и президентом хорошую мину при плохой игре.

- Мы же привыкли, что депутаты могут говорить или вести себя как угодно, но при голосовании преобладает всегда политическая конъюнктура, - сказал Джекшенкулов. - Возможно, кто-то из СДПК грезит креслом премьера, но влияние партии держалось, в основном, на авторитете должности президента Атамбаева. А сейчас, когда Атамбаев не у власти, мнения депутатов от СДПК слишком разобщены. Фактически Атамбаев теряет контроль не только над депутатами, но и над всей партией. Думаю, недолго осталось ждать, когда народ потребует расследования всех коррупционных схем, которые процветали при Атамбаеве.

Политический обозреватель Нурдин Урманбетов отметил, что большинство представителей фракции СДПК вступили в эту партию перед выборами в 2015 году, подвинув идейных социал-демократов, что вызвало на тот момент недовольство заслуженных партийцев.

- Сегодня СДПК пожинает плоды своей неразумной кадровой работы, - подчеркнул Урманбетов. - Вероятнее всего, что депутаты СДПК, за малым исключением, решили не зазывать на свою голову гнев президента, объявившего войну коррупции не на бумаге, а на деле. Рассчитывать на многоходовку парламентариев не приходится - депутаты, имеющие солидный бизнес, могут потерять все. Можно ли это назвать предательством? Смотря с какой стороны смотреть.

По мнению общественного деятеля Адиля Турдукулова, для подобного выбора СДПК определяющим стало поведение Атамбаева, который на съезде 31 марта провел разделительную линию между собой и Сооронбаем Жэнбековым.

- Если до этого и были какие-то моральные обязательства у преемника перед бывшим президентом, то после этого собрания все это как ветром сдуло, - уверен Турдукулов. -Атамбаев вынудил членов своей партии сделать выбор, на чьей они стороне. Депутаты показали, что они на стороне действующего президента. Я думаю, одними отставками дело не решится. Для того, чтобы стать полноценным президентом и завоевать всенародную поддержку, Жээнбеков, прежде всего, через Генпрокуратуру и ГКНБ, должен повести реальную борьбу с коррупцией, которая давно дошла до 7 этажа Белого дома (там располагается президент и его администрация. - Прим. "Ферганы"). Я думаю, этот процесс уже пошел. Кто теперь станет премьером, - не суть важно, потому что в любом случае он будет придерживаться курса президента. Хорошо это или плохо, покажет время.

Тем временем коалиция парламентского большинства, в которую вошли фракции партий СДПК, "Кыргызстан", "Бир Бола" и "Республика - Ата Журт", избрала кандидата на пост премьер-министра - им стал нынешний глава аппарата президента Мухаммедкалый Абылгазиев. Об это сообщило агентство 24.kg.

Улугбек Бабакулов
19.04.2018

Источник - fergananews.com
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