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Елбасы дал разгон Фонду нац-благосостояния "Самрук Казына"
19:51 19.04.2018

Назарбаев о "Самрук Казына": Необходимо сократить уровни управления

Работа Фонда национального благосостояния должна быть направлена на улучшение жизни казахстанцев и укрепление экономики страны.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В совещании приняли участие Премьер-Министр Б.Сагинтаев, Руководитель Администрации Президента А.Джаксыбеков, председатель Национального Банка Д.Акишев, председатель правления АО "Самрук-Казына" А.Есимов, заместители Премьер-Министра А.Мамин и А.Жумагалиев, помощник Президента А.Смаилов, министр по инвестициям и развитию Ж.Касымбек, министр национальной экономики Т.Сулейменов, министр финансов Б.Султанов, министр энергетики К.Бозумбаев, независимый директор АО "Самрук-Казына" Р.Эванс, руководители национальных компаний и предприятий.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, касающиеся принятия обновленных Стратегии развития "Самрук-Казына" и Программы трансформации фонда.

Открывая встречу, Президент Казахстана отметил стратегическое значение ФНБ "Самрук-Казына" в деле укрепления и дальнейшего развития национальной экономики.

"""Самрук-Казына" играет важную роль в экономике нашей страны. Первая долгосрочная стратегия развития Фонда была принята в 2012 году. Она была разработана с целью противодействия последствиям мирового финансового кризиса. За последние годы ситуация изменилась. Устояв перед внешними факторами, наша экономика встала на путь стабильного развития. Была проделана немалая работа", - сказал Нурсултан Назарбаев."

Глава государства положительно оценил мероприятия, направленные на развитие Фонда, и указал на необходимость обновления принятых ранее программ в соответствии с современными условиями.

""Мы приступили к Третьей модернизации экономики, началась активная работа по цифровизации. Была принята стратегия развития страны до 2025 года. В этих условиях назрела необходимость принятия новой Стратегии развития "Самрук-Казына". Также требуется обновление Программы трансформации Фонда. Результаты этой программы должны найти свое отражение в деятельности компаний Фонда", - сказал Президент Казахстана."

В ходе заседания были заслушаны отчеты Председателя Совета директоров АО "Самрук-Казына" - Премьер-Министра Б.Сагинтаева, председателя правления АО "Самрук-Казына" А.Есимова, независимого директора АО "Самрук-Казына" Р.Эванса. Участникам совещания были презентованы обновленные Стратегия развития АО "Самрук-Казына" на 2018-2028 годы и Программа трансформации. Отдельное внимание было уделено вопросам развития человеческого капитала и эффективного использования кадрового потенциала Фонда.

Выслушав докладчиков, Нурсултан Назарбаев обратил внимание присутствующих на ряд вопросов, требующих принятия соответствующих мер.

""Касательно повышения эффективности управления Фондом. До сих пор продолжает действовать многоуровневая система управления компаниями Фонда. Это усложняет принятие решений, требует значительных финансовых ресурсов на содержание многочисленного административно-управленческого персонала. Необходимо сократить уровни управления", - сказал глава государства."

Президент Казахстана также акцентировал внимание на важности продолжения работы по приватизации активов Фонда, отметив наличие высокой заинтересованности иностранных инвесторов в участии в данной программе.

Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на процессе цифровизации компаний Фонда, подчеркнув актуальность и своевременность этой программы в условиях четвертой промышленной революции.

Кроме того, глава государства указал на необходимость принятия системных решений в отношении крупных инвестиционных проектов Фонда.

По итогам заседания Президент Казахстана одобрил обновленные Стратегию развития АО "Самрук-Казына" на 2018-2028 годы и Программу трансформации Фонда и поручил обеспечить особый контроль по их дальнейшей реализации.

""Работа Фонда национального благосостояния должна быть направлена на улучшение жизни казахстанцев и укрепление экономики страны. Новая Стратегия развития и Программа трансформации не только повысят эффективность работы Фонда, но и положительно повлияют на дальнейшее развитие национальной экономики. В этой связи правительство совместно с руководством Фонда должно проводить активную работу по осуществлению этих программ", - заключил Нурсултан Назарбаев"

19 апреля 2018,

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524156660
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