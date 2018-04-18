В Таджикистане появится фонд для содержания Эмомали Рахмона (Фонд Лидера нации)

18:41 19.04.2018 В Таджикистане создается Фонд Лидера нации, который будет финансироваться из государственного бюджета. Соответствующие поправки в закон "О государственных финансах" внесли сегодня депутаты нижней палаты парламента страны, сообщает "Азия-плюс".



Согласно поправкам, ежегодно в Фонд Лидера нации будет направляться 0,2% от объема государственного бюджета. Выступая перед депутатами, министр юстиции Таджикистана Рустам Шохмурод отметил, что перечисления в фонд начнутся только после прекращения полномочий действующего президента. Если учесть, что в этом году объем бюджета страны составил около $2,5 млрд, то в фонд могло бы поступить свыше $4 млн. Средства планируется направлять на благотворительность, однако порядок их использования будет определять сам Эмомали Рахмон.



По Конституции Таджикистана одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков подряд. Однако согласно поправкам, внесенным в основной закон 22 мая 2016 года, это ограничение не распространяется на Основателя мира и национального единства – Лидера нации, коим является Эмомали Рахмон – он может избираться на пост главы государства неограниченное количество раз.



Наиболее вероятным преемником Рахмона на посту президента Таджикистана считается его сын, ныне мэр Душанбе Рустам Эмомали.



В декабре 2015 года Эмомали Рахмон в соответствии с новым конституционным законом "Об основоположнике мира и национального единства – Лидере нации", был официально объявлен основателем независимого Таджикистана. Лидеру нации гарантируется неприкосновенность: его запрещено задерживать, арестовывать и обыскивать. Неприкосновенны также имущество и недвижимость, принадлежащие Лидеру нации и его близким. Рахмон и все члены его семьи пожизненно будут находиться под охраной органов госбезопасности. По окончании срока президентства Лидер нации будет обеспечен служебным автомобилем и водителем, бесплатным медицинским обслуживанием. Лидер нации будет получать пенсию в размере 80 процентов от суммы должностного оклада президента.



В феврале 2018 года Рахмон учредил премию "Лидер нации - Эмомали Рахмон", которая будет присуждаться таджикистанцам, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, внесшим особый вклад в развитие демократии. Источник - fergananews.com

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