|Новым премьером Кыргызстана станет нарынец Мухаммедкалый Абылгазиев
18:17 19.04.2018
Мухаммедкалый Абылгазиев будет выдвинут на пост премьер-министра
Коалиция большинства выдвинет кандидатуру Мухаммедкалыя Абылгазиев а на пост премьер-министра. Об этом как о достигнутом решении говорят независимые источники в кулуарах парламента.
"Вопрос с кандидатурой на пост премьера уже решен. Будет выдвинут Мухаммедкалый Абылгазиев. Вопрос обсудили во время встречи президента с лидерами фракций коалиции большинства", - сообщили источники.
Его кандидатуру, в частности, уже рассматривает фракция СДПК, сообщил ее лидер Иса Омуркулов.
М.Абылгазиев является главой Аппарата президента КР.
Абылгазиев Мухаммедкалый Дюшекеевич родился 20 января 1968 года в селе Дон-Алыш Кочкорского района Нарынской области.
Образование высшее. В 1997 году окончил Международный университет Кыргызстана по специальности "финансы и кредит".
Трудовую деятельность начал в 1994 году заместителем директора Финансово-агропромышленной компании "Кыргызстан" при АКБ "Кыргызстан". Там он проработал год.
В 1997 году стал экспертом отдела кредитования Государственного фонда поддержки малого и среднего бизнеса при правительстве. В 1998 назначен начальником управления занятости населения Первомайского района столицы.
Спустя год М.Абылгазиева назначили директором Департамента занятости населения Министерство труда и социальной защиты, где проработал до 2003 года.
В мае 2003 года М.Абылгазиев начал карьеру в Социальном фонде с должности начальника управления внутреннего аудита. В том же году он стал начальником Чуйского областного управления Соцфонда.
В сентябре 2007 года возглавил аппарат Соцфонда. Через 2 года, в 2009 году, назначен заместителем председателя Социального фонда, а августе 2010 года - председателем.
Затем в апреле 2016 года указом президента Алмазбека Атамбаева назначен первым вице-премьер-министром Кыргызстана.
26 августа 2017 года назначен советником президента КР. Через месяц стал первым заместителем руководителя Аппарата президента.
16 марта 2018 года указом президента Сооронбая Жээнбекова назначен руководителем Аппарата президента.