Новым премьером Кыргызстана станет нарынец Мухаммедкалый Абылгазиев

18:17 19.04.2018 Мухаммедкалый Абылгазиев будет выдвинут на пост премьер-министра



Коалиция большинства выдвинет кандидатуру Мухаммедкалыя Абылгазиев а на пост премьер-министра. Об этом как о достигнутом решении говорят независимые источники в кулуарах парламента.



"Вопрос с кандидатурой на пост премьера уже решен. Будет выдвинут Мухаммедкалый Абылгазиев. Вопрос обсудили во время встречи президента с лидерами фракций коалиции большинства", - сообщили источники.



Его кандидатуру, в частности, уже рассматривает фракция СДПК, сообщил ее лидер Иса Омуркулов.



М.Абылгазиев является главой Аппарата президента КР.



Абылгазиев Мухаммедкалый Дюшекеевич родился 20 января 1968 года в селе Дон-Алыш Кочкорского района Нарынской области.



Образование высшее. В 1997 году окончил Международный университет Кыргызстана по специальности "финансы и кредит".



Трудовую деятельность начал в 1994 году заместителем директора Финансово-агропромышленной компании "Кыргызстан" при АКБ "Кыргызстан". Там он проработал год.



В 1997 году стал экспертом отдела кредитования Государственного фонда поддержки малого и среднего бизнеса при правительстве. В 1998 назначен начальником управления занятости населения Первомайского района столицы.



Спустя год М.Абылгазиева назначили директором Департамента занятости населения Министерство труда и социальной защиты, где проработал до 2003 года.



В мае 2003 года М.Абылгазиев начал карьеру в Социальном фонде с должности начальника управления внутреннего аудита. В том же году он стал начальником Чуйского областного управления Соцфонда.



В сентябре 2007 года возглавил аппарат Соцфонда. Через 2 года, в 2009 году, назначен заместителем председателя Социального фонда, а августе 2010 года - председателем.



Затем в апреле 2016 года указом президента Алмазбека Атамбаева назначен первым вице-премьер-министром Кыргызстана.



26 августа 2017 года назначен советником президента КР. Через месяц стал первым заместителем руководителя Аппарата президента.



16 марта 2018 года указом президента Сооронбая Жээнбекова назначен руководителем Аппарата президента. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kg.akipress.org

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