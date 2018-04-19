 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Скоро, наверное, в этом году, мы подпишем...". Узбекистан будет строить свою АЭС
18:06 19.04.2018

Мирзиеев выразил готовность строить АЭС в Узбекистане


Соглашение о начале строительства в Узбекистане атомной электростанции может быть подписано в 2018 году. Об этом 19 апреля сообщил президент Шавкат Мирзиеев на церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса.

"Скоро, наверное, в этом году, мы подпишем [соглашение] о начале строительстве АЭС. Все то, что мы подписываем и договариваемся с Путиным, остается в силе и берется на особый контроль", - цитирует узбекистанского президента Sputnik.

В декабре 2017 года Россия и Узбекистан заключили договор о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Соглашение было подписано генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и заместителем премьер-министра Узбекистана Нодиром Отажоновым. В нем говорилось, в частности, о подготовке кадров для атомной энергетики Узбекистана и строительстве АЭС и исследовательских реакторов в стране. Соглашение вступило в силу 1 апреля 2018 года.

По словам Лихачева, Узбекистану предложено построить станцию из двух современных блоков поколения 3+ ВВЭР-1200. Стоимость проекта неизвестна, но Бангладеш, где строится аналогичная АЭС, потратит на нее примерно $13 млрд, из которых $11,3 млрд предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.

Место строительства АЭС тоже пока не называется. Предположительно, ее могут возвести в местности неподалеку от озера Айдаркуль на северо-востоке Узбекистана. Здесь есть в избытке вода для охлаждения реакторов, а дешевой электроэнергией можно будет обеспечивать Ташкент, Бухару и Самарканд.
19.04.2018

Источник - fergananews.com
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