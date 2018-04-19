 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Коммунистическая партия Китая создает ячейки в университетах по всей Америке, - Foreign Policy
18:03 19.04.2018

"В июле 2017 года группа из девяти китайских студентов и преподавателей из Хуачжунского научно-технологического университета, которая участвовала в летней программе в университете Иллинойса в Урбана-Шампейн (UIUC), создала на третьем этаже студенческого общежития Хопкинс-Холл отделение Коммунистической партии Китая", - повествует американское издание Foreign Policy. "Группа проводила собрания, где обсуждалась партийная идеология, и сделала коллективное фото на фоне красного флага с серпом и молотом", - пишет журналистка Бетани Аллен-Эбрахимян, ссылаясь на статью и фотографии от июля 2017 года, размещенные на сайте Хуачжунского университета.

"Альма-матер студентов направила в эту поездку четырех преподавателей и предписала им создать ячейку КПК, чтобы крепить "идеологическое руководство" в период пребывания студентов в США", - говорится в статье.

По данным издания, университет Иллинойса имеет программы обмена с несколькими китайскими университетами. "Судя по статьям, размещенным на университетских сайтах, и интервью студентов-участников, как минимум два из этих китайских университетов приказывали участникам программ создавать партийные ячейки в студенческом городке в Урбана-Шампейн, используя их для идеологического надзора и контроля", - говорится в статье.

"Один китайский студент из программы обмена, учившийся в UIUC осенью 2017 года, говорит, что перед выездом на учебу в Иллинойс студенты были обязаны присутствовать на лекции об опасности Фалуньгун - духовной организации, которая занимает энергичную антипартийную позицию; в материковом Китае эта организация запрещена, но в США она действует активно. После приезда студентов в Иллинойс их альма-матер попросила их группу создать временное отделение партии, а также потребовала, чтобы в октябре студенты устроили мероприятие по коллективному просмотру 19-го пленума КПК", - говорится в статье.

"Студентов, приехавших по обмену в UIUC, также просили сообщать о любых потенциально подрывных мнениях, которые могли высказать их однокурсники за границей", - рассказал неназванный студент.

"Когда мы вернулись в Китай, у нас были встречи с глазу на глаз с нашими преподавателями. Мы беседовали о том, как показали себя за границей мы сами и другие, - говорит студент. - Мы должны были говорить о том, были ли у других студентов какие-то антипартийные мысли".

"Иллинойс не одинок, - продолжает Аллен-Эбрахимян. - Партийные ячейки появились в Калифорнии, Огайо, Нью-Йорке, Коннектикуте, Северной Дакоте и Западной Вирджинии. Как представляется, ячейки КПК - элемент стратегии, которая при власти президента Си Цзиньпина расширилась, попытка распространить прямой партийный контроль в глобальном масштабе и оградить студентов и преподавателей, находящихся за границей, от влияния "вредной идеологии"; для этого членов ячеек иногда просят доносить о поведении и убеждениях друг друга".

"В любом случае вы знаете, что если вы активно протестуете против (партии) или как-то высказываетесь, то впоследствии это может вам навредить, - говорит Саманта Хоффман (Mercator Institute for China Studies, Берлин). - Информация распространяется. Это способ контролировать то, что вы готовы делать".

Автор статьи отмечает, что сеть ячеек КПК разрастается не только в американских университетах, но и в высших учебных заведениях Канады, Мексики, Чили, Австралии, Франции, Германии, Нидерландов, Испании, Италии, Португалии, Греции, Южной Кореи, Таиланда и других стран.

В марте 2011 года, как писала газета КПК "Жэньминь жибао", в организации эвакуации китайских граждан из Ливии участвовала небольшая группа китайских студентов на Крите - члены партийной ячейки Афинского университета.

Аллен-Эбрахимян рассуждает: "Помощь в эвакуации соотечественников из зоны боевых действий - гуманитарные усилия, желательные для многих университетских организаций, но мобилизация студентов демонстрирует, что у Пекина все больше возможностей по созданию функциональных партийных ячеек в западных странах, которые при необходимости можно использовать".

19 апреля 2018 г.

Бетани Аллен-Эбрахимян | Foreign Policy

Источник - inopressa.ru
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