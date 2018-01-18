 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.04.2018
11:51  Как России добиться экономической независимости? - А.Халдей
11:45  Как идут дела у богатейших бизнесменов Казахстана, - Forbes
11:42  Арал и вода из Сибири: чего в этом проекте больше – экономики или политики?
11:39  ЦСПИ "Стратегия": Казахстан. Слабо сильное правительство Сагинтаева
10:34  Месторождение кыргызского россыпного золота "Ат-Баши I" выставляется на торги со стартовой ценой всего $3,5 тыс!
09:21  На пост нового 32-го премьера Кыргызстана рассматриваются кандидатуры агронома Абулгазиева и железнодорожника Омуркулова
09:20  Парламент Кыргызстана выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова
09:12  "Китай не миролюбивая панда": с кем решил мериться кунг-фу Дональд Трамп, - А.Габуев
08:53  В Таджикистане осталось всего 345 ветеранов ВОВ
08:10  G20 – анахронизм нашего времени. Мир вступает в полосу хаоса, - В.Катасонов
08:09  Дональд Трамп задумался - и куда это приведет? - Д.Седов
07:58  Бишкек. В Жогорку Кенеше вынесен вопрос о выражении недоверия правительству
07:54  Национальное разъединение по Сирии, - Le Monde
07:52  Зачем Эмиратам казахский Байконур? - С.Исабаева
07:48  Почему в Казахстане зритель не идет на фильмы о знаменитых соотечественниках?
07:17  Первая виртуальная война. Роскомнадзору не удается (пока) эффективно заблокировать Telegram
07:13  Туркменистан распродает по бросовым ценам роскошные пустующие отели в "Авазе"
07:09  Дикие, белые и черные. Как современники называли монголо-татар, - О.Танатарова
07:04  Рубль не захочет - тенге не вскочит, - П.Своик
06:59  Неизменно актуальный вопрос: когда Россия увидит Чубайса в наручниках?
06:57  Впервые "эмиром" одного из филиалов ДАИШ стал выходец из Таиланда, - Frankfurter Rundschau
06:55  Нравы "вашингтонского болота". Как ФБР дестабилизирует внутреннюю и внешнюю политику США, - Н.Алексеева
06:53  За получение взятки в $200! задержан командир полка патрульной полиции ДВД Алматы Байгазинов
06:34  В КазАрмии новые главкомы ВДВ, Ракетных войск и ВМФ
06:30  Север Сирии могут прикрыть саудовским щитом, - И.Субботин
06:22  Ташкент и Ашхабад взялись за глобальные проекты, - В.Панфилова
00:48  Путин подписал закон о свободном сборе валежника с 1 января 2019 года
00:27  Привлекательность США клонится к закату, - Le Temps
00:12  Деньги - ничто, люди - все. Эксперты - о влиянии антироссийских санкций на трудовую миграцию
00:08  Участвовавший в съемке "химатаки" в Думе мальчик рассказал ее подробности
00:00  Эрдоган объявил о досрочных президентских и парламентских выборах в Турции 24/06/18
Среда, 18.04.2018
22:36  Госдеп скулит. Бойцы росЧВК "безрассудно" атакуют позиции амеров в Сирии
21:30  Бывшего главу пенсионного фонда Казахстана Р.Ерденаева осудили на 12 лет колонии
21:17  Жасур Акромов - новый глава Комитета по делам религий Узбекистана
21:08  Афган. Шеф "Управления добродетели и запрещенного зла" ДАИШ взят в плен в женском платье
20:18  Путин назвал газомоторное топливо приоритетным для России
20:07  Названы 20 крупнейших покупателей российской нефти
13:37  План "Б" Трампа: Уничтожить Сирию чужими руками, - "СП"
13:36  Конец эпохи Кастро: Кубу возглавит 57-летний Мигель Диас-Канель
13:31  Два плюс два. Готовится контракт на новые российские фрегаты для Индии
13:29  Вася из Казахстана – легендарный партизан Украины
13:25  Светлая и темная стороны Ближнего Востока, - М.Семенов
13:24  Над Ближним Востоком сгущается туман новой войны, - С.Тарасов
13:23  Asia Times: Афганское пророчество может воплотиться в реальность
13:19  Тора, тора, тора! Маршал Ямамото - герой Перл-Харбора
13:17  Берега потеряны, Америка закрывается…, - А.Гордеев
13:14  Перегибы Шелкового пути: как Китай решает уйгурский вопрос, - И.Зуенко
12:57  В Сирию не попали. Новейшую британскую атомарину заткнули "Черной дырой", - К.Сивков
12:52  7 кыргызов готовили теракты на улице Таежная в Екатеринбурге
12:32  Узбекские имамы получат бесплатное жилье от государства
11:45  Бишкек. Задержан бывший глава КырНацэнергохолдинга Айбек Калиев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Как идут дела у богатейших бизнесменов Казахстана, - Forbes
11:45 19.04.2018

Forbes Kazakhstan изучил, как торгуются акции, принадлежащие Владимиру Киму и Булату Утемуратову, а также какие бизнес-решения принимают Кенес Ракишев и Динмухамет Идрисов

Владимир Ким
+ $481 млн
(№1 рейтинга 50 богатейших бизнесменов и №3 рейтинга 50 самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan)

За прошлый год значительно увеличилась стоимость акций KAZ Minerals PLC, в которой Владимир Ким владеет 33,4%. На Лондонской фондовой бирже (LSE) цена за акцию выросла на 140,7%, с £3,67 на начало 2017 до £8,84 на начало 2018, рыночная стоимость компании составляла на 22 февраля 2018 £3,64 млрд ($5,1 млрд).

Медь дорожает с ноября 2016, и в декабре 2017 ее цена достигла свыше $7000 за тонну (в январе того же года она стоила $4300 за тонну). По мнению аналитиков, повышение цен связано с выравниванием рынка после длительного демпинга, спровоцированного китайскими производителями в 2014. Китай продолжает оставаться двигателем устойчивого спроса на медь, потребляя, по некоторым оценкам, до 45% всего металла, производимого в мире. В конце 2017 на цены повлияла также временная приостановка ряда китайских медеплавильных заводов по несоответствию новым экологическим стандартам правительства.

Владимиру Киму также принадлежит 70% ТОО "Корпорация "Казахмыс" – непубличной части бывшего АО "Казахмыс". Рыночная стоимость компании неизвестна, однако, согласно финансовой отчетности, уже в 2016 ее собственный капитал вырос по сравнению с 2015 годом на 35,5%, с 114,8 млрд до 178,2 млрд тенге.

***

Булат Утемуратов
+ $49,5 млн
(№2 рейтинга 50 богатейших бизнесменов и №2 рейтинга 50 самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan)

Почти на $50 млн за год увеличилась стоимость миноритарного пакета акций Glencore, принадлежащего Булату Утемуратову через ГК "Верный Капитал", составив на январь 2018 $185,5 млн (оценка Forbes Kazakhstan). На LSE за год стоимость акций Glencore выросла на 36,4%, с £2,85 на начало 2017 до £3,89 на начало 2018.

Сегодня рыночная капитализация Glencore, по данным LSE, на 22 февраля 2018 равна £58,2 млрд ($81,5 млрд), EBITDA компании за 2016 составил $10,3 млрд. Увеличение стоимости активов крупного швейцарского трейдера, специализирующегося на поставках сырьевых товаров, аналитики связывают с ростом цены на нефть.

Акции Glencore Булат Утемуратов получил в 2012, продав ей 18,9% ТОО "Казцинк" в обмен на 2,5% (176,742 млн акций) Glencore и $400 млн наличными.

***

Кенес Ракишев
M&A
(№7 рейтинга 50 богатейших бизнесменов и №16 рейтинга 50 самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan)

В декабре 2017 Кенес Ракишев стал крупным акционером зарегистрированной в Великобритании российской золотодобывающей компании Petropavlovsk, купив у Виктора Вексельберга (№10 рейтинга 200 богатейших бизнесменов России Forbes Russia) и АО "Меткомбанк" 22,42% акций компании. Сделка состоялась через подконтрольную Ракишеву кипрскую Fincraft Holdings Ltd. Главные активы Petropavlovsk – четыре золотодобывающих предприятия в Амурской области РФ.

В 2016 выручка компании составила $540,68 млн. Сумма сделки не раскрывается, но, исходя из рыночной стоимости акций на момент продажи, полагаем, что она не должна быть ниже $40,6 млн. Рыночная капитализация Petropavlovsk на 22 февраля 2018, по данным LSE, составляла £245,14 млн ($343,2 млн). В ноябре 2017 S&P повысила компании долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг с "В-" до "В" с прогнозом "Стабильный".

В январе 2018 Ракишев заявил о решении избавиться от непрофильного актива Petropavlovsk – 31,1% акций IRC Ltd, российско-китайского производителя железной руды, в котором компания также выступает гарантом финансирования на $234 млн (сумма на конец 2016). Российские эксперты считают, что продажа может положительно повлиять на кредитное качество Petropavlovsk при условии, если компания сразу избавится и от предоставленной кредитной гарантии.

***

Динмухамет Идрисов
M&A
(№20 рейтинга 50 богатейших бизнесменов и №19 рейтинга 50 влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan)

В январе 2018 ТОО "Казахстанские коммунальные системы" (ККС), принадлежащее Динмухамету Идрисову, выкупило 13,54%-ную долю ЕНПФ в АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" (МРЭК). Согласно протоколам, опубликованным на KASE перед сделкой, пакет был приобретен за 554,4 млн тенге, а затем половина его была продана за 227,3 млн тенге ТОО "KBI Energy", проектно-монтажной компании в области энергетики с головным офисом в Экибастузе. Учредителем KBI Energy является Gbi Management Fze, зарегистрированная в ОАЭ. Теперь (на 18.01.2018) реестр акционеров МРЭК выглядит следующим образом: ККС – 52,63% (1 057 682 простые акции), ТОО "KBI Energy" – 46,09% (926 324 простые акции).

ККС – естественный монополист в области производства тепловой энергии и основной поставщик электроэнергии в ЮКО и Карагандинскую область. В апреле 2017 компания купила также Усть-Каменогорскую и Согринскую ТЭЦ у американской корпорации AES. Всего в структуре ККС 10 компаний и около 11 тыс. работников. В октябре 2017 агентство Fitch Ratings подтвердило компании долгосрочный рейтинг на уровне "BB-" с прогнозом "Стабильный". Суммарная рыночная стоимость акций МРЭК, согласно информации KASE, равна $12,36 млн.

Источник - Forbes.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524127500
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  