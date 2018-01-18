Как идут дела у богатейших бизнесменов Казахстана, - Forbes

11:45 19.04.2018 Forbes Kazakhstan изучил, как торгуются акции, принадлежащие Владимиру Киму и Булату Утемуратову, а также какие бизнес-решения принимают Кенес Ракишев и Динмухамет Идрисов



Владимир Ким

+ $481 млн

(№1 рейтинга 50 богатейших бизнесменов и №3 рейтинга 50 самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan)



За прошлый год значительно увеличилась стоимость акций KAZ Minerals PLC, в которой Владимир Ким владеет 33,4%. На Лондонской фондовой бирже (LSE) цена за акцию выросла на 140,7%, с £3,67 на начало 2017 до £8,84 на начало 2018, рыночная стоимость компании составляла на 22 февраля 2018 £3,64 млрд ($5,1 млрд).



Медь дорожает с ноября 2016, и в декабре 2017 ее цена достигла свыше $7000 за тонну (в январе того же года она стоила $4300 за тонну). По мнению аналитиков, повышение цен связано с выравниванием рынка после длительного демпинга, спровоцированного китайскими производителями в 2014. Китай продолжает оставаться двигателем устойчивого спроса на медь, потребляя, по некоторым оценкам, до 45% всего металла, производимого в мире. В конце 2017 на цены повлияла также временная приостановка ряда китайских медеплавильных заводов по несоответствию новым экологическим стандартам правительства.



Владимиру Киму также принадлежит 70% ТОО "Корпорация "Казахмыс" – непубличной части бывшего АО "Казахмыс". Рыночная стоимость компании неизвестна, однако, согласно финансовой отчетности, уже в 2016 ее собственный капитал вырос по сравнению с 2015 годом на 35,5%, с 114,8 млрд до 178,2 млрд тенге.



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Булат Утемуратов

+ $49,5 млн

(№2 рейтинга 50 богатейших бизнесменов и №2 рейтинга 50 самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan)



Почти на $50 млн за год увеличилась стоимость миноритарного пакета акций Glencore, принадлежащего Булату Утемуратову через ГК "Верный Капитал", составив на январь 2018 $185,5 млн (оценка Forbes Kazakhstan). На LSE за год стоимость акций Glencore выросла на 36,4%, с £2,85 на начало 2017 до £3,89 на начало 2018.



Сегодня рыночная капитализация Glencore, по данным LSE, на 22 февраля 2018 равна £58,2 млрд ($81,5 млрд), EBITDA компании за 2016 составил $10,3 млрд. Увеличение стоимости активов крупного швейцарского трейдера, специализирующегося на поставках сырьевых товаров, аналитики связывают с ростом цены на нефть.



Акции Glencore Булат Утемуратов получил в 2012, продав ей 18,9% ТОО "Казцинк" в обмен на 2,5% (176,742 млн акций) Glencore и $400 млн наличными.



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Кенес Ракишев

M&A

(№7 рейтинга 50 богатейших бизнесменов и №16 рейтинга 50 самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan)



В декабре 2017 Кенес Ракишев стал крупным акционером зарегистрированной в Великобритании российской золотодобывающей компании Petropavlovsk, купив у Виктора Вексельберга (№10 рейтинга 200 богатейших бизнесменов России Forbes Russia) и АО "Меткомбанк" 22,42% акций компании. Сделка состоялась через подконтрольную Ракишеву кипрскую Fincraft Holdings Ltd. Главные активы Petropavlovsk – четыре золотодобывающих предприятия в Амурской области РФ.



В 2016 выручка компании составила $540,68 млн. Сумма сделки не раскрывается, но, исходя из рыночной стоимости акций на момент продажи, полагаем, что она не должна быть ниже $40,6 млн. Рыночная капитализация Petropavlovsk на 22 февраля 2018, по данным LSE, составляла £245,14 млн ($343,2 млн). В ноябре 2017 S&P повысила компании долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг с "В-" до "В" с прогнозом "Стабильный".



В январе 2018 Ракишев заявил о решении избавиться от непрофильного актива Petropavlovsk – 31,1% акций IRC Ltd, российско-китайского производителя железной руды, в котором компания также выступает гарантом финансирования на $234 млн (сумма на конец 2016). Российские эксперты считают, что продажа может положительно повлиять на кредитное качество Petropavlovsk при условии, если компания сразу избавится и от предоставленной кредитной гарантии.



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Динмухамет Идрисов

M&A

(№20 рейтинга 50 богатейших бизнесменов и №19 рейтинга 50 влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan)



В январе 2018 ТОО "Казахстанские коммунальные системы" (ККС), принадлежащее Динмухамету Идрисову, выкупило 13,54%-ную долю ЕНПФ в АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" (МРЭК). Согласно протоколам, опубликованным на KASE перед сделкой, пакет был приобретен за 554,4 млн тенге, а затем половина его была продана за 227,3 млн тенге ТОО "KBI Energy", проектно-монтажной компании в области энергетики с головным офисом в Экибастузе. Учредителем KBI Energy является Gbi Management Fze, зарегистрированная в ОАЭ. Теперь (на 18.01.2018) реестр акционеров МРЭК выглядит следующим образом: ККС – 52,63% (1 057 682 простые акции), ТОО "KBI Energy" – 46,09% (926 324 простые акции).



ККС – естественный монополист в области производства тепловой энергии и основной поставщик электроэнергии в ЮКО и Карагандинскую область. В апреле 2017 компания купила также Усть-Каменогорскую и Согринскую ТЭЦ у американской корпорации AES. Всего в структуре ККС 10 компаний и около 11 тыс. работников. В октябре 2017 агентство Fitch Ratings подтвердило компании долгосрочный рейтинг на уровне "BB-" с прогнозом "Стабильный". Суммарная рыночная стоимость акций МРЭК, согласно информации KASE, равна $12,36 млн. Источник - Forbes.kz

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