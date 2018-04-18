ЦСПИ "Стратегия": Казахстан. Слабо сильное правительство Сагинтаева

11:39 19.04.2018 Слабо сильное правительство Сагинтаева

По итогам экспертной оценки деятельности



ОФ "ЦСПИ "Стратегия"



С 2007 года ОФ "ЦСПИ "Стратегия" регулярно проводит экспертные опросы с целью оценки деятельности действующего на момент исследования казахстанского правительства. Так, в ноябре 2007 года состоялся первый экспертный опрос по оценке деятельности правительства К.Масимова. В сентябре 2014 года в центре внимания была работа правительства С.Ахметова. В марте 2016 года была проведена экспертная оценка деятельности второго кабинета министров К.Масимова. А в весеннем опросе 2018 года была изучена работа правительства под руководством Б.Сагинтаева.



Методика. В ходе опроса экспертам задаются вопросы, касающиеся оценки правительства в целом и по отдельным критериям; оценки работы министерств; выявления сильных и слабых сторон работы правительства. Анкеты, исходя из задач исследования, состоят из общих для всех четырех проектов и уникальных для отдельного состава правительства вопросов.



Текущий опрос проходил в два этапа:

- На первом этапе (20-27 марта 2018 г.) анкетный опрос экспертов проводился по расширенной анкете.

- На втором этапе (03-07 апреля 2018 г.) предварительные данные, полученные на первом этапе, были разосланы экспертам с целью уточнения и корректировки первичных результатов.



Эксперты. В исследовании приняло участие 20 экспертов. 50% из них работают в частном секторе, 30% - в НПО, 20% - государственном секторе.



Опыт работы эксперта %

до 3-х лет 26,3

от 4 до 6 лет 5,3

от 7 до 10 лет 5,3

от 11 до 15 лет 15,8

от 16 до 20 лет 31,6

более 20 лет 15,8



Профессиональная деятельность эксперта %

Научно-исследовательская 5,0

Журналистика 10,0

Аналитическая 40,0

Сфера образования 10,0

Общественная деятельность 10,0

PR и консалтинг 15,0

Производственный сектор 5,0



Основным источником информации о деятельности правительства РК для экспертов, согласно опросу, выступают вторичные материалы, публикуемые в интернет-изданиях. Каждый четвертый эксперт обращается за информацией непосредственно к первоисточникам – докладам членов кабинета министров и пресс-релизам госведомств.



Итоги. Сагинтаев, Бахытжан Абдирович назначен премьер-министром Казахстана 9 сентября 2016 года.

По результатам исследования, средняя оценка работы правительства Бахытжана Сагинтаева со стороны экспертов равна 2,33 балла (по 5-балльной шкале, по которой 1 – очень низкая оценка, 5 – высокая).

В отношении правительства Сагинтаева эксперты чаще выбирали вариант "компромиссное". Интересно, что, по результатам предыдущих исследований, первое правительство К.Масимова (2007 г.) эксперты определили в большей степени как реформаторское, правительство С.Ахметова (2014г.) – как техническое.



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По результатам предыдущих опросов, самую высокую оценку получила работа первого Правительства К.Масимова (2007г.) – "хорошо".

Правительство С.Ахметова (2014г.) получило от экспертов "удовлетворительно"

Работа второго Правительства К.Масимова (2016 г.) получила оценку, близкую к "плохо"

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При оценке личности самого премьер-министра эксперты проявили высокий уровень критичности: только 42,1% опрошенных полагают, что Сагинтаев справляется с возложенными на него обязанностями. В пользу этой оценки были выдвинуты такие аргументы, как: настойчивость премьер-министра; исполнение им поставленных стратегических задач прошлых правительств; непричастность к коррупционным историям; информационная открытость; равноудаленность ото всех групп влияния.

57,9% экспертов считают, что Сагинтаев не справляется с возложенной на него работой. Среди аргументов: остаточный подход к социальной сфере; профессиональный чиновник, а не политик; отсутствие собственной повестки, решительности; правительство не стало коллегиальным органом.



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С назначением премьер-министром К.Масимова (2007 г.) и С.Ахметова (2014 г.) эксперты испытывали определенную надежду. Ожидания от второго назначения К.Масимова (2016 г.) на пост главы правительства были менее позитивными: 44% ответили, что не возлагали особых надежд

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При этом стоит отметить, что 55% опрошенных не возлагали особых надежд на назначение Сагинтаева на должность премьера, 15% - не ждали ничего хорошего, и только 30% испытывали позитивные ожидания. Поэтому, в целом, существенных разочарований от возлагаемых (и не возлагаемых) на премьер-министра надежд выявлено не было.

Возвращаясь к оценке непосредственно деятельности правительства, имеет смысл напомнить, что, в целом, экономическая стратегия государства, которую осуществляет исполнительная власть, должна определять трансформацию приоритетов и инструментов государственного регулирования экономики для реализации его политической стратегии. Таким образом, экономстратегия характеризует направленность действий государства и принципы их реализации в самом общем виде для долгосрочного периода. Принципы же государственного регулирования для реализации его стратегических задач в текущем периоде конкретизирует его экономическая политика.

Какой же экономической стратегии придерживается действующее правительство? По результатам экспертного опроса, 60% опрошенных экспертов полагают, что в Казахстане реализуется корпоративная экономическая стратегия, полагающая целью эгоистические интересы властвующего социального слоя (корпорации) за счет снижения уровня жизни граждан. Характерно, что и в 2016 году, по оценкам большинства экспертов (более 60%), в стране также реализовывалась корпоративная стратегия. А о том, что в настоящее время в РК осуществляется мобилизационная стратегия, при которой государство усиливает прямое вмешательство в производство и внешнеэкономические связи, сказали 15% экспертов.



Вместе с тем, ответственность за проводимую в стране корпоративную экономическую стратегию должна разделять, помимо правительства, и президентская администрация, которую эксперты признали главной структурой, влияющей на экономическое положение в стране (4,06 балла). Достаточно влиятельными (оценка выше 3-х баллов) экономическими структурами признаны банковский сектор (Национальный банк и банки второго уровня) и национальные холдинги. Роль Парламента в экономических процессах оценена ниже всех.



№ КАКИЕ СТРУКТУРЫ (ИНСТИТУТЫ), НА ВАШ ВЗГЛЯД, В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯЮТ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРАНЫ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ? Средний балл

1. Администрация Президента 4,06

2. Правительство 3,59

3. Национальный банк 3,53

4. Национальные холдинги ("Самрук Казына", "КазАгро" и др.) 3,53

5. Банки второго уровня 3,29

6. Местные органы власти 2,76

7. Малый и средний бизнес 2,47

8. Международные экономические организации 2,33

9. Парламент 2,29



Оценивая работу кабинета министров Б.Сагинтаева по предложенным характеристикам, эксперты отметили сравнительно высокую оперативность (2,55 балла) и прагматизм (2,53) правительства в процессе принятия решений, также была отмечена и низкая ответственность (1,9 балла). Вместе с тем, амплитуда оценок низкая (0,65 балла), а самая высокая оценка не превышает 3 балла по 5-балльной шкале. Характерно при этом, что удовлетворительная оперативность и низкая ответственность отличали и предшествующее, второе, правительство К.Масимова (2016 г.).



№ ОЦЕНИТЕ РАБОТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА Б.САГИНТАЕВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК: Средний балл

1. Оперативность 2,55

2. Прагматизм 2,53

3. Гибкость 2,50

4. Межведомственное взаимодействие 2,32

5. Профессионализм 2,25

6. Инициативность 1,95

7. Ответственность 1,90



В ходе анкетирования экспертам предлагалось ответить на вопрос о том, что они считают достижениями в работе правительства Б.Сагинтаева. Этот вопрос анкеты был открытым. На первом этапе на основе мнений экспертов был составлен список правительственных достижений. На втором этапе респонденты должны были согласиться или не согласиться с указанными в перечне суждениями.



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Основным достижением первого правительства К.Масимова большинство экспертов посчитало принятие Трудового кодекса РК; правительства С.Ахметова – сдерживание инфляции.

Основным недостатком, слабой стороной первого Правительства К.Масимова была названа борьба с коррупцией; Правительства С.Ахметова – принятие непопулярных мер в социальной сфере

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Итак, исследование показало, что ни одно из названных в перечне достижений не набрало 50%-й поддержки экспертов. Чаще других назывались такие варианты ответа, как отсутствие резонансных межведомственных конфликтов и скандалов (42,1%); сравнительно продуктивная работа по обязательствам прошлых кабминов (36,8%) и развитие жилищного строительства (36,8%). По трети долей опрошенных получили следующие суждения, рассматриваемые, как достижения: быстрая реакция на экономические вызовы (страна "выжила" при более низких ценах на нефть); привлечение прямых иностранных инвестиций и технологий из КНР; совершенствование системы электронного правительства.

По аналогичной схеме были изучены ответы респондентов по поводу недостатков работы правительства Сагинтаева. В отношении этого вопроса мнения экспертов были более определенными (процентная наполняемость показателей превышала 30%), а 11 из 15 названных на первом этапе недостатков работы получили поддержку у более 50% экспертов.

Таким образом, по итогам исследования, основными недостатками были признаны безынициативность, несамостоятельность/зависимость от администрации Президента, слабая ответственность в работе данного состава правительства и отсутствие весомых экономических результатов, что является следствием, прежде всего, отсутствия четкой собственной правительственной программы экономического развития страны и выражается в падении реальных доходов населения.



№ ПО ВАШИМ ОЦЕНКАМ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НЕДОСТАТКАМИ В РАБОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА Б.САГИНТАЕВА? %

1. Отсутствие инициативы. Несамостоятельность. Зависимость от центра принятия решений в АП 94,7

2. Падение реальных доходов населения 89,5

3. Политика "размытой" ответственности, отсутствие ответственности за принимаемые решения 89,5

4. Отсутствие внятной программы экономического развития 84,2

5. Отсутствие превентивного механизма решения различных угроз и вызовов 78,9

6. Частая смена приоритетов при реализации государственных программ 73,7

7. Банковский кризис 63,2

8. Низкая бюджетная дисциплина 63,2

9. Злоупотребление услугами внешнего консалтинга 57,9

10. Срыв программы ОСМС 57,9

11. Слабая социальная политика 52,6

12. Плохая связь с Парламентом по продвижению законопроектов 47,4

13. Слабая борьба с коррупцией, коррупционные скандалы в министерствах 47,4

14. "Кыргызский кризис" 42,1

15. Принятие нового Налогового кодекса 31,6



При оценке работы организации любой формы собственности крайне важными представляются критерии, которые бы отражали успешность/эффективность ее работы. Мы регулярно оцениваем текущий состав правительств на основе стандартизированного списка критериев.

В ходе настоящего опроса эксперты также оценили работу правительства Сагинтаева по предложенному перечню критериев, и на основе полученных оценок был составлен рейтинг. В целом, заметно, что все оценки экспертов низкие (ниже 3-х баллов), при этом в верхней части рейтинга находятся критерии оценки, которые носят в большей степени экономический характер, а внизу – социально обусловленные.



№ КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ РАБОТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА Б.САГИНТАЕВА ПО ПРЕДЛОЖЕННЫМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ средний балл

1. Объем привлеченных инвестиций 2,82

2. Сальдо естественного прироста населения 2,82

3. Количество и частота акций социального протеста 2,57

4. Исполнение бюджета и его дефицит 2,30

5. ВВП на душу населения 2,27

6. Уровень инфляции 2,14

7. Среднегодовой реальный прирост ВВП 2,08

8. Сальдо миграции 2,00

9. Выполнение госпрограмм 1,92

10. Уровень госдолга 1,91

11. Целесообразность реформ, проводимых в разных сферах общественной жизни 1,79

12. Динамика тарифов на коммуслуги и цен на ТПН 1,71

13. Повышение уровня жизни населения 1,50

14. Уровень реальной зарплаты и пенсии 1,50

15. Создание рабочих мест длительностью более 1 года 1,50



Что касается работы отдельных министерств правительства, то она также была оценена в ходе исследования. В 2007 году лучше других была оценена работа министерств иностранных дел и обороны. Интересно, что и в 2018 году, министерства иностранных дел и обороны вкупе с министерством финансов получили самые высокие оценки своей работы. (Возможно, это связано с тем, что данные министерства не имеют отношения к экономическим проблемам). При этом только МИД имеет средний балл выше 3-х по 5-балльной шкале (3,47). Самый низкий показатель работы (1,55) у министерства образования и науки.



№ В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ ПОСТАВЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СВОЮ ОЦЕНКУ РАБОТЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД КАЖДОГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МИНИСТЕРСТВ Средний балл

1. Министерство иностранных дел 3,47

2. Министерство обороны 2,81

3. Министерство финансов 2,53

4. Министерство внутренних дел 2,42

5. Министерство юстиции 2,41

6. Министерство сельского хозяйства 2,35

7. Министерство по делам религий и гражданского общества 2,29

8. Министерство по инвестициям и развитию 2,26

9. Министерство информации и коммуникаций 2,20

10. Министерство здравоохранения 2,15

11. Министерство национальной экономики 2,11

12. Министерство культуры и спорта 2,10

13. Министерство энергетики 2,10

14. Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности 2,06

15. Министерство труда и социальной защиты населения 2,05

16. Министерство образования и науки 1,55



По итогам ответов на вопрос о том, деятельность каких из перечисленных министерств, по оценкам экспертов, наиболее важна на данном этапе развития страны было выявлено, что, по сравнению с 2007 годом, ТОП-5 министерств заметно изменился. В него, помимо традиционных для таких списков "социальных" министерств труда и социальной защиты и образования и науки, в 2018 году вошли министерства экономического блока, а именно: министерства национальной экономики, по инвестициям и развитию, а также министерство финансов, - что подтверждает выявленную ранее озабоченность экспертов социально-экономической ситуацией в стране.



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ТОП-5 МИНИСТЕРСТВ 2007 года:

1. Министерство здравоохранения

2. Министерство образования и науки

3. Министерство труда и социальной защиты населения

4. Министерство внутренних дел

5. Министерство индустрии и торговли



ТОП-5 МИНИСТЕРСТВ 2018 года:

1. Министерство национальной экономики

2. Министерство труда и социальной защиты населения

3. Министерство по инвестициям и развитию

4. Министерство образования и науки

5. Министерство финансов



http://nomad.su/?a=3-201804190036 Источник - Номад

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