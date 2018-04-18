Месторождение кыргызского россыпного золота "Ат-Баши I" выставляется на торги со стартовой ценой всего $3,5 тыс!

10:34 19.04.2018 Месторождение россыпного золота "Ат-Баши I" в Нарынской области выставляется на торги со стартовой ценой $3,5 тыс. Условия аукциона опубликованы на сайте госкомитете промышленности, энергетики и недропользования.



Аукцион состоится 31мая 2018 года в 12-00 часов в селе Ат-Башы в здании Ат-Башинской районной государственной администрации Нарынской области. Стартовая цена объекта - $3 тыс.524.



Регистрация участников аукциона с 11-30 до 11-50 часов.



Желающим принять участие в аукционе необходимо представить документы для не позднее 15:00 часов 28 мая.



Площадь "Ат-Баши I" не изученное до конца месторождение, георазведочные работы не проводились, а потому данных о запасах золота нет.

Как сообщает госкомитет, поисковые работы начинал трест "Таджикзолото" в 1937 году. Возобновились работы в 1943 г. В период с 1980-1990 поисково-оценочные работы проводились трижды.



Отменим, несколько лет назад в Ат-Баши прошел один из самых высоких аукционов по реализации лицензии на разработку недр. Выставленное на торги месторождение на Каракичинской площади ушло с молотка за $670 тысяч при стартовой цене в $2 тыс. Источник - kyrtag.kg

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