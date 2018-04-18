На пост нового 32-го премьера Кыргызстана рассматриваются кандидатуры агронома Абулгазиева и железнодорожника Омуркулова

09:21 19.04.2018 Место премьер-министра может занять Мухаммедкалый Абулгазиев, который в настоящее время занимает пост руководителя аппарата президента, или лидер СДПК Иса Омуркулова. Об этом КирТАГ сообщил депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов в четверг.



"В парламенте рассматриваются кандидатуры Мухаммедкалыя Абулгазиева и Исы Омуркулова на пост премьер-министра", - отметил он.



По его словам, решение парламента о выражении вотума недоверия правительству отправляется президенту Сооронбая Жээнбекову на рассмотрение.



"Если глава государства одобрит решение Жогорку Кенеша о выражении вотума недоверия кабмину, то правительство Сапара Исакова уйдет в отставку", - добавил он.



Как уже сообщалось, сегодня депутаты большинством голосов приняли решение о выражении вотума недоверия правительству Сапара Исакова. Согласно Конституции КР, Жогорку Кенеш по инициативе одной трети от общего числа депутатов может рассмотреть вопрос о выражении недоверия правительству. Далее президент должен принять решение об отставке правительства либо не согласиться с решением парламента. В случае если Жогорку Кенеш в течение 3 месяцев повторно примет решение о выражении недоверия правительству, президент отправляет правительство в отставку.



Напомним, Сапар Искаков возглавил правительство Кыргызстана 25 августа 2017 года. Исаков стал 31-ым премьер-министром Кыргызстана начиная с 1991 года.



Альбина Метерова. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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