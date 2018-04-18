Парламент Кыргызстана выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова

09:20 19.04.2018 Жогорку Кенеш большинством голосов выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова. Такое решение депутаты приняли на заседании парламента в четверг.



"Согласно Конституции и регламенту Жогорку Кенеша, парламент имеет право выразить вотум недоверия правительству одной третью голосов от общего числа депутатов. Просим вынести постановления комитета о выражении вотума недоверия правительству", - заявил глава комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша Канат Керезбеков.



В итоге "за" постановление проголосовал 101 депутат, "против" - 5. Всего зарегистрированных на заседании - 112.



Как уже сообщалось, сегодня более 40 депутатов парламента выступили за выражение вотума недоверия правительству Сапара Исакова.



Отметим, 16 апреля 3 оппозиционные фракции парламента признали отчет правительства неудовлетворительным. Фракции СДПК и "Кыргызстан", а также 3 парламентских комитета отчет правительства одобрили.



Согласно статье 85 Конституции Кыргызской Республики, правительство в своей деятельности подотчетно Жогорку Кенешу и ответственно перед ним в пределах, предусмотренных настоящей Конституцией. Премьер-министр ежегодно представляет в Жогорку Кенеш отчет о работе правительства. Жогорку Кенеш по инициативе одной трети от общего числа депутатов может рассмотреть вопрос о выражении недоверия правительству. Постановление о выражении недоверия правительству принимается большинством голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша. После выражения недоверия правительству президент вправе принять решение об отставке правительства либо не согласиться с решением Жогорку Кенеша. В случае если Жогорку Кенеш в течение 3 месяцев повторно примет решение о выражении недоверия правительству, президент отправляет правительство в отставку.



Напомним, Сапар Искаков возглавил правительство Кыргызстана 25 августа 2017 года. Исаков стал 31-ым премьер-министром Кыргызстана начиная с 1991 года.

Альбина Метерова. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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