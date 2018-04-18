Бишкек. В Жогорку Кенеше вынесен вопрос о выражении недоверия правительству

07:58 19.04.2018 Депутат Жыргалбек Турускулов ("Республика – Ата-Журт") предлагает парламенту рассмотреть вопрос выражения недоверия правительству. Об этом он сказал на заседании 19 апреля.



"Согласно 85 статье Конституции и 131 статье регламента ЖК, я прошу вас поставить первым вопрос выражения недоверия правительству. Прошу поставить на голосование, чтобы этот вопрос был рассмотрен первым", - сказал он.



Его поддержал депутат Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен"). "Соответствующее письмо с подписями 1/3 депутатов есть. По процедуре вы должны поставить вопрос на голосование", - сказал он.



По словам спикера Дастана Джумабекова, под письмом подписались более 40 депутатов, сейчас на заседании объявлен перерыв на 15 минут, чтобы получить решение профильного комитета.



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До свидания, премьер-министр?



Источник в СДПК заявил VB.KG, что отставка премьер-министра Сапара Исакова - вопрос решенный.



- Глава правительства пошел на прямое противостояние с президентом. Глава государства снимает с должности, премьер назначает. Это недопустимо. Идет раскол в парламенте, в рядах исполнительной власти, в обществе. Это может стать угрозой национальной безопасности. И допускать такое нельзя. Поэтому вопрос отставки премьер-министра Сапара Исакова - на 100% решен. Сегодня это будет, или завтра, не столь важно, - уверяет источник.



Марина Осипова

https://www.vb.kg/doc/370343_do_svidaniia_premer_ministr.html Источник - kg.akipress.org

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