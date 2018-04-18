 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.04.2018
08:09  Дональд Трамп задумался - и куда это приведет? - Д.Седов
07:58  Бишкек. В Жогорку Кенеше вынесен вопрос о выражении недоверия правительству
07:54  Национальное разъединение по Сирии, - Le Monde
07:52  Зачем Эмиратам казахский Байконур? - С.Исабаева
07:48  Почему в Казахстане зритель не идет на фильмы о знаменитых соотечественниках?
07:17  Первая виртуальная война. Роскомнадзору не удается (пока) эффективно заблокировать Telegram
07:13  Туркменистан распродает по бросовым ценам роскошные пустующие отели в "Авазе"
07:09  Дикие, белые и черные. Как современники называли монголо-татар, - О.Танатарова
07:04  Рубль не захочет - тенге не вскочит, - П.Своик
06:57  Впервые "эмиром" одного из филиалов ДАИШ стал выходец из Таиланда, - Frankfurter Rundschau
06:53  За получение взятки в $200! задержан командир полка патрульной полиции ДВД Алматы Байгазинов
06:34  В КазАрмии новые главкомы ВДВ, Ракетных войск и ВМФ
06:30  Север Сирии могут прикрыть саудовским щитом, - И.Субботин
06:22  Ташкент и Ашхабад взялись за глобальные проекты, - В.Панфилова
00:48  Путин подписал закон о свободном сборе валежника с 1 января 2019 года
00:27  Привлекательность США клонится к закату, - Le Temps
00:12  Деньги - ничто, люди - все. Эксперты - о влиянии антироссийских санкций на трудовую миграцию
00:08  Участвовавший в съемке "химатаки" в Думе мальчик рассказал ее подробности
00:00  Эрдоган объявил о досрочных президентских и парламентских выборах в Турции 24/06/18
Среда, 18.04.2018
22:36  Госдеп скулит. Бойцы росЧВК "безрассудно" атакуют позиции амеров в Сирии
21:30  Бывшего главу пенсионного фонда Казахстана Р.Ерденаева осудили на 12 лет колонии
21:17  Жасур Акромов - новый глава Комитета по делам религий Узбекистана
21:08  Афган. Шеф "Управления добродетели и запрещенного зла" ДАИШ взят в плен в женском платье
20:18  Путин назвал газомоторное топливо приоритетным для России
20:07  Названы 20 крупнейших покупателей российской нефти
13:37  План "Б" Трампа: Уничтожить Сирию чужими руками, - "СП"
13:36  Конец эпохи Кастро: Кубу возглавит 57-летний Мигель Диас-Канель
13:31  Два плюс два. Готовится контракт на новые российские фрегаты для Индии
13:29  Вася из Казахстана – легендарный партизан Украины
13:25  Светлая и темная стороны Ближнего Востока, - М.Семенов
13:24  Над Ближним Востоком сгущается туман новой войны, - С.Тарасов
13:23  Asia Times: Афганское пророчество может воплотиться в реальность
13:19  Тора, тора, тора! Маршал Ямамото - герой Перл-Харбора
13:17  Берега потеряны, Америка закрывается…, - А.Гордеев
13:14  Перегибы Шелкового пути: как Китай решает уйгурский вопрос, - И.Зуенко
12:57  В Сирию не попали. Новейшую британскую атомарину заткнули "Черной дырой", - К.Сивков
12:52  7 кыргызов готовили теракты на улице Таежная в Екатеринбурге
12:32  Узбекские имамы получат бесплатное жилье от государства
11:45  Бишкек. Задержан бывший глава КырНацэнергохолдинга Айбек Калиев
07:51  Аркадаг открывает новый международный порт в Туркменбаши. Построили турки за $2 миллиарда
07:48  В Таджикистане вводят госконтроль над WiFi
07:11  Золотая Орда против империи Тимура: битва на Тереке и тотальный разгром Улуса Джучи, Ч. 2, - И.Миргалеев
07:06  Западные удары не меняют реалии сирийской войны, - Гидеон Рахман
07:03  Силовая игра Эрдогана в Сирии: почему конфликт между Трампом и Путиным для него может стать роковым, - Focus
06:45  Эволюция и революция. Старый мир никогда не уступает место новому без сопротивления, - Р.Ищенко
06:37  Токио рассекретил имена 3607 военврачей-мясников из "Отряда 731"
06:28  Стоп подрывам! Узбекистан и Таджикистан разминируют общую границу
06:22  Как гость в горле. В трех городах Казахстана - Петропавловске, Костанае и Шымкенте, появятся советы по миграции
06:18  Сирию ждет выбор между кантонизацией и федерализацией, - Игорь Яшин
06:14  На мигрантов в РФ хотят надеть специальные браслеты, - Е.Трифонова
05:59  Пекин открыл сезон охоты на шпионов. Сообщать об агентах нужно по Интернету, - В.Скосырев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Национальное разъединение по Сирии, - Le Monde
07:54 19.04.2018

18 апреля 2018 г.

Редакция | Le Monde

После нанесения ударов, направленных против сирийского химического арсенала, оппозиционные партии в ходе дебатов в Национальном собрании Франции подвергли критике дипломатические условия французского открытия огня и его политическую целесообразность на будущее, говорится в редакционной статье Le Monde.

По поводу своей первой военной операции с участием французских сил на внешнем ТВД - ракетных ударов, нанесенных совместно с США и Великобританией 14 апреля по местам производства химического оружия в Сирии, - президенту Франции не удалось заручиться национальным единством, пишут журналисты.

Главная претензия со стороны всех оппозиционных партий ("Республиканцы", "Национальный фронт", "Непокоренная Франция", социалисты, коммунисты) касалась решения действовать без мандата ООН, где Совбез оказался парализован российским вето. Судя по всему, по этому пункту аргумент о "международной легитимности", за неимением "законности", отстаиваемый в воскресенье вечером Макроном во время его телеинтервью, не стал убедительным, отмечает редакция. Подобные боевые действия вне международного правового поля - "первые в современной истории Франции", - заявила Валери Рабо от имени Социалистической партии, передает издание.

Другой угол атаки представляли глава "Республиканцев" Лоран Вокез и лидер этой партии в Нацсобрании Кристиан Жакоб: они критиковали "отсутствие стратегии" Франции в Сирии, ее "равнение на США" и "изоляцию на ближневосточной арене, которая из-за этого произойдет", передают авторы статьи.

Однако наиболее спорная критика была посвящена отсутствию доказательств виновности сирийского режима в химической атаке 7 апреля против гражданских лиц в городе Дума. В частности, на этом настаивала глава "Национального фронта" Марин Ле Пен, призвавшая "не доверять никому, кроме международных инспекторов, прибывших на место". Такая позиция полностью в духе тезиса российских властей, указывает издание. По заявлениям Москвы, химической атаки 7 апреля то ли просто не было, то ли она была сфабрикована британцами. "Влияние России на французские политические круги, видимо, не ослабевает, если даже Макрон решительно настроен поддерживать диалог с Путиным", - комментирует Le Monde.

Источник: Le Monde

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524113640
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  