Первая виртуальная война. Роскомнадзору не удается (пока) эффективно заблокировать Telegram

07:17 19.04.2018 Telegram неисчерпаем, как электрон



Заблокировать мессенджер оказалось физически невозможно



Неэффективность текущих попыток блокировки Telegram вынуждает Роскомнадзор искать новые пути: внесение в черные списки миллионов записей не остановило мессенджер, но перегрузило оборудование региональных провайдеров. Как стало известно "Ъ", 18 апреля ведомство собрало представителей операторов связи для обсуждения дальнейшей стратегии. Пока решения найти не удалось. Но Роскомнадзор резко снизил активность блокировок, хотя они, по собственным оценкам ведомства, не стоят ему дополнительных ресурсов.



В Роскомнадзоре 18 апреля прошло совещание с представителями крупнейших операторов связи, главной темой которого стала блокировка Telegram, рассказали "Ъ" три источника в отрасли. По данным собеседников "Ъ", обсуждались более эффективные способы борьбы с Telegram, хотя в итоге никаких решений принято не было.



Это было рабочее совещание, подтвердил крупный федеральный чиновник. В пресс-центре Роскомнадзора, впрочем, настаивают, что информация о проведении совещания с операторами по теме блокировки Telegram "не соответствует действительности".



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Почему не получается заблокировать Telegram

Почему не получается заблокировать Telegram



Блокировка мессенджера началась 16 апреля, но Telegram уклоняется, меняя IP-адреса мобильной версии и провайдеров хостинга. В итоге 16–17 апреля в черный список Роскомнадзора попали почти 20 млн IP-адресов облачных сервисов Amazon и Google, которые использовал Telegram. Это вызвало в том числе блокировку случайных сайтов. Но "деградация" работы мобильной версии самого Telegram при этом составила лишь около 20%, констатирует сотрудник одного из операторов связи.



В итоге 18 апреля Роскомнадзор изменил тактику. Темпы блокировки мессенджера снизились, в реестр добавлено лишь около 130 тыс. адресов американского облачного сервиса DigitalOcean, сообщил "Ъ" гендиректор хостинг-провайдера "Дремучий лес" Филипп Кулин.



Включение в реестр миллионов IP-адресов до этого вызвало перебои в системе блокировки запрещенных сайтов, утверждают участники рынка. По данным Nag.ru, 18 апреля интернет-провайдеры получили письмо от Роскомнадзора "с настоятельной просьбой перезагрузить программно-аппаратный комплекс "Ревизор"", который используется для мониторинга доступа к запрещенным сайтам. ""Ревизор" завис из-за огромного количества IP-адресов, которые попали в реестр запрещенных",- утверждает Nag.ru. В самом Роскомнадзоре отрицают зависание. "Никаких проблем в работе системы "Ревизор" зафиксировано не было. Писем от имени Роскомнадзора операторам не рассылалось. "Ревизор" функционирует в штатном режиме",- заверили в ведомстве.



Инвестор Telegram о последствиях блокировки сервиса

Инвестор Telegram о последствиях блокировки сервиса



Но технические сложности в связи с блокировкой Telegram подтверждают и разработчики систем фильтрации трафика. "Некоторые провайдеры, использующие наше решение для фильтрации сайтов по списку Роскомнадзора, обращались в среду в службу технической поддержки",- подтвердил "Ъ" заместитель директора по развитию "Айдеко" Дмитрий Хомутов. "Утром был сбой в работе сайта Роскомнадзора, откуда происходит загрузка списков фильтрации. Позже многим провайдерам, в частности из Свердловской области, была рекомендована перезагрузка "Ревизора", связанная с массовой перегрузкой устройств из-за разрастающегося списка блокировок",- пояснил он.



Проблема в том, что ряд крупных российских операторов используют устаревший метод фильтрации, считает гендиректор Rdp.ru Сергей Никулин. По мере роста числа записей в черном списке, которые должны обрабатывать их маршрутизаторы, повышается вероятность отказа в обслуживании, так как устройства просто не предназначены для такого рода задач, отмечает он. "Во избежание сбоев провайдеры вручную ограничивают количество фильтруемых подсетей, что не лучшим образом сказывается на качестве фильтрации",- говорит господин Никулин.



Чем политики и чиновники планируют заменить Telegram

Чем политики и чиновники планируют заменить Telegram



Действующий алгоритм блокировки Telegram уже опробован Роскомнадзором на интернет-рации Zello. Ее внесли в список запрещенных ресурсов в апреле 2017 года, но она продолжала работать на базе облачного сервиса Amazon. В марте 2018 года Роскомнадзор готовился к блокировке 2 млн IP-адресов Amazon, но до этого не дошло, так как сам сервис попросил Zello не использовать его мощности. Zello перешла на сервис Google и сейчас доступна через VPN.



"Большую часть года на обход блокировок мы тратили менее $10 в день. В последние несколько месяцев в связи с ростом усердия Роскомнадзора сумма увеличилась примерно до $70 в день",- рассказал "Ъ" сооснователь Zello Алексей Гаврилов. У Telegram нижняя планка затрат на обход блокировок составляет $5 тыс. в день, но может быть и в десять раз больше, оценивает он. Для самого Роскомнадзора погоня за Telegram ничего не стоит, утверждают в ведомстве: "Никаких дополнительных финансовых затрат Роскомнадзор при принятии мер по ограничению доступа к Telegram не несет".



Владислав Новый

19.04.2018 Источник - kommersant.ru

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