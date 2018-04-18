Туркменистан распродает по бросовым ценам роскошные пустующие отели в "Авазе"

07:13 19.04.2018 В Туркменистане выставлены на продажу фешенебельные отели в туристической зоне "Аваза" на побережье Каспийского моря. Об этом сообщают источники Азатлыка, знакомые с ситуацией.



"Среди крупных бизнесменов ходят разговоры о том, что в туристической зоне "Аваза" иностранным предпринимателям за незначительные суммы предлагаются такие отели, как "Небитчи", "Ватанчи", "Дениз", "Ахал", "Мары", "Лебап" и другие роскошные отели", рассказал наш источник.



Другой источник Азатлыка также подтвердил эти сведения и рассказал, что ему точно известно о уже состоявшейся приватизации отеля "Таджир" в Авазе. По его словам, этот отель был продан "состоятельному иностранному предпринимателю". Местные источники говорят о том, что гостиница "Таджир" была построена как центр отдыха "Союза промышленников и предпринимателей".



Гостиницы в "Авазе" были построены в 2007-2017 годах за счет огромных средств, потраченных государством. Как рассказывает наш собеседник, роскошные отели, в свое время построенные за 40-50 миллионов американских долларов, сегодня продаются с условием предоплаты в 100 тысяч долларов и оплаты остальной суммы в течении 30-40 лет. Источник - centralasian.org

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