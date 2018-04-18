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Дикие, белые и черные. Как современники называли монголо-татар, - О.Танатарова
07:09 19.04.2018

Дикие, белые и черные: как современники называли монголо-татар
В XIII веке на Русь напали войска хана Батыя, после чего началось монголо-татарское иго. Однако вот вопрос: а почему этих захватчиков называют монголо-татарами? Кем они были на самом деле и как себя именовали? Кроме того, определение, состоящее из двух этнонимов "монголы" и "татары", появилось сравнительно недавно – в XIX веке. Как же их звали современники из Европы и Азии?

Орынганым Танатарова, 18 апреля 18

Известный историк Лев Гумилев признавал тот факт, что этнос и его имя не всегда соответствуют друг другу. Так произошло и с татарами. В VIII веке это было небольшое племя, кочевавшее в районе Байкала. Но со временем оно разрослось, и три столетия спустя в состав общности, именуемой татарами, входили уже около 30 родов. Все они жили в бассейне реки Керулен, протекающей по территории современной Монголии.
Поскольку татары обитали на приграничных с Китаем землях, жители Поднебесной стали называть так все племена кочевников, расселившиеся от Великой стены до Сибири. То есть, по мнению китайцев, татарами являлись монгольские, тюркоязычные племена, а также обитатели таежных просторов.

Поэтому неудивительно, что местные хроники подразделяют татар на три категории: черные, дикие и белые. В первую группу летописцы Поднебесной включали тунгусов, якутов, бурятов и другие народности Сибири. Людей, основным видом деятельности которых была охота, китайские авторы причисляли к диким, так и писали в своих исторических трудах. К белым татарам относили собственно татар, живущих недалеко от Великой стены. Они подверглись сильному культурному влиянию соседей: носили шелковую одежду, следовали учению Конфуция, были знакомы с иероглифическим письмом. Этих людей китайцы часто нанимали для охраны своих границ от набегов воинственных кочевников, считая белых татар более цивилизованными.

Как вы уже поняли, к первой категории летописцы Поднебесной относили монгольские племена. Так называемые "черные татары" занимались скотоводством. Они противились "окультуриванию" со стороны китайцев, высоко ценили свою самобытность и свободу. А тех, кто готов был за деньги уподобляться богатым и влиятельным соседям, стремясь достичь у них звания цивилизованных людей, монголы открыто презирали.

Они часто враждовали с татарами (белыми татарами, по классификации китайцев). Оба племени совершали грабительские набеги друг на друга, в степи всегда было неспокойно.
Поскольку именно китайцы в те времена скрупулезно вели записи, позднее жители всех других стран также ошибочно стали называть монголов татарами. Хотя это были разные народы, чему свидетельство их менталитет и образ жизни.

В Европе тоже ошибались

Вслед за китайскими коллегами и русские летописцы совершили ту же ошибку. В течение всего времени существования Золотой Орды авторы средневековых хроник, которые велись в различных княжествах, упорно и однозначно именовали захватчиков татарами.
В армии хана Батыя, напавшей на русские земли в 1236 году, служили представители многих завоеванных монголами народов. Были среди них и татары, но мало. Однако европейские купцы, которые часто имели дело с китайцами, скупая товары, доставляемые по Великому шелковому пути, переняли у них употребляемый в широком смысле этноним "татары". И еще до знаменитого нашествия войск Батыя такое название закрепилось за всеми кочевниками, живущими Азии.

В XIX веке, желая исправить совершенную ошибку, русские и европейские историки начали именовать захватчиков монголо-татарами, что вызвало еще большую путаницу. Исходя из логики данного обозначения, получалось, что Русь захватили два народа, состоящие в дружном союзе, что совсем уж не соответствовало действительности.

Мы – монголы

Понятно, что сами монголы ни за что и никогда не назвали бы себя татарами: это противоречит самосознанию кочевников.
Как известно, основатель огромной империи Тэмуджин (Темучин) был сыном Есугея-багатура и происходил из рода Борджигин племени кият монгольского народа. Он подчинил своей власти все соседние племена кочевников-скотоводов и в 1206 году созвал курултай (съезд представителей различных монгольских родов), на котором его провозгласили Чингисханом. Тогда разрозненные и враждовавшие между собой племена впервые объединились. И было принято историческое решение о начале захватнических походов на земли других народов.

Выступая на курултае после официального принятия верховной власти, Чингисхан назвал свой народ кеке-монголы, что приблизительно можно перевести как "счастье небес" или "небесное счастье". Так правитель хотел дать понять своим подданным, что под его властью монголы будут следовать воле высших сил.

Мынгу или татаньцы?

Названия соседних народов китайцы часто коверкали, переиначивали. Поэтому татар они именовали "та-та", или даже "да-да". А этноним "мынгу" (монголы) впервые упоминается в летописи "Старая история династии Тан", датированной 945 годом. Примечательно, что там написано "мынгу да-да", то есть монголо-татары. Может, с тех пор и началась путаница?
И хотя Чингисхан свою империю официально назвал "Еке Монгол улус"(Великая страна монголов), авторы китайских исторических хроник с завидным постоянством продолжали свою традицию и именовали государство, основанное легендарным полководцем, "Дом Татань" (Страна татар). Так продолжалось вплоть до XVI века.

Упорное использование ошибочного этнонима тем более удивительно, что Тэмуджин в 1202 году практически полностью истребили всех татар. Поскольку это племя часто враждовало с предками и родственниками легендарного полководца, Чингисхан, одержав над ним победу, принял вместе с его ближайшим окружением жесткое решение о его полном истреблении. Женевской конвенции, регулирующей правила обращения с военнопленными, тогда еще не было, а память о пережитых при набегах татар несчастьях была крепка. Исключение монголы сделали лишь для маленьких детей, а также некоторых молодых и красивых женщин, которых взяли в наложницы.

Впоследствии горстка выживших татар была вынуждена вступить в армию монголов и служить своим захватчикам. Если они и были в войсках хана Батыя, завоевавших Русь в XIII веке, то явно не в таком количестве, чтобы говорить о союзе двух народов.
Интересен тот факт, что современные татары – казанские, астраханские, сибирские, крымские – это представители разных народов, сформировавшихся на осколках Золотой Орды. Все они прошли сложный путь этногенеза, но к племени, перебитому войсками Чингисхана в 1202 году, практически никакого отношения не имеют.

Источник - russian7.ru
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