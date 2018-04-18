Неизменно актуальный вопрос: когда Россия увидит Чубайса в наручниках?

06:59 19.04.2018 Неизменно актуальный вопрос: когда мы увидим Чубайса в наручниках?



В последний момент удалось предотвратить криминальную приватизацию "Роснано"



Благодаря спецслужбам государство не допустило приватизацию управляющей компании "Роснано".



ООО "Управляющая компания "Роснано" (управляет активами АО "Роснано") планировалось тихо-мирно продать за бесценок, что привело бы к утрате государственного контроля над активами стоимостью 147 миллиардов рублей.



Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ежегодном докладе Совету Федерации. Выдержку из текста доклада приводит РИА Новости. "Проведенная на опережение работа правоохранительных органов позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений и нанесение значительного ущерба экономике страны. В результате информирования органами Федеральной службы безопасности президента Российской Федерации не допущено утраты государственного контроля над активами ОАО "Роснано" стоимостью 147 миллиардов рублей (приостановлена приватизация ООО "УК "Роснано" по заниженной цене)", - поведал Чайка.



"Эксперты уверены, продажа госкорпорации - специальная операция, давно и тщательно спланированная. Ее целью было замести следы. Все 10 лет через "Роснано" прокручивались огромные потоки бюджетных денег, часть из которых уходила за рубеж. Чубайс и его верная команда не скупились на покупку многочисленных активов, которые лишь отчасти были государственными. По сути, на ровном месте был создан настоящий финансовый монстр, виртуозно владеющий целой сетью криминальных схем", - пишет "Царьград".



Нужно посмотреть, каковы активы "Роснано". Они получили от государства гораздо большую сумму, чем 147 млрд. рублей. Помимо активов у них значительные оборотные средства, активы только часть. ...Я видел только те демонстрации, которые устраивал несколько раз Чубайс в кабинете президента, демонстрируя ему электронный учебник - старой британской разработки. Та же самая была история с аккумуляторами, под которые завод построили, без учета того, кто будет потребителем. Затрачено много денег, а Чубайс это объясняет тем, что инновации рискованное дело. На самом деле никаких инноваций там нет. В "Роснано" была проверка Счетной палаты в прошлом году, где были выявлены многие финансовые нарушения. Очевидно, эта приватизация была - возможно - направлена на то, чтобы, может быть, прикрыть что-то", - говорит в интервью Правда.Ру главный редактор газеты "Промышленные ведомости" Моисей Гельман. "Я думаю, там много активов скопилось, о которых общественность не знает и даже не представляет. Это просто превратилось в финансовую компанию. Зарабатывая на финансовых потоках, они приобрели много чего. А сейчас, если бы удалось все это приватизировать, то концы в воду – невозможно было бы отмотать назад, проверить, посмотреть, что как было, как так получилось, что такая компания просто годами существует в привилегированном положении, крутит огромные деньги", - прокомментировал для "Царьграда" президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.



Федеральная служба безопасности своевременно достучалась до российского президента. Владимир Путин вовремя вмешался, лично приостановил сделку после сигнала от ФСБ. Отлично, - но где посадки? Мы понимаем, что данный вопрос является более, чем наивным. Возможность прямой уголовной ответственности чаще всего определяется в результате сложнейших закулисных согласований и договоренностей. Анатолий Борисович - вообще отдельная тема. Но уж очень хочется лицезреть персонажа по кличке Ржавый Толик за решеткой.



Между тем, инсайдерская информация гласит, что Нанотолий не спешит сдавать позиции. Старается укрепить контакты с влиятельной группой главы "Ростеха" Сергея Чемезова, налаживает сотрудничество с не менее влиятельной группой московского мэра Сергея Собянина. Борется за место под солнцем ввиду гипотетического майского поворота.



Одиознейший деятель находится в бодром расположении духа и делит мир с главой Сбербанка Германом Грефом. "Я окончательно запутался и перестал понимать, где цифровая, а где инновационная экономика. Предлагаю все упростить, разрезать весь информационный мир пополам – половина Грефа, половина моя. Греф будет отвечать за все цифровое, а я за все материальное. Мне кажется, я выгодно все поделил", - глумливо заявил сегодня Анатолий Чубайс в ходе Петербургского цифрового форума, сообщает питерская интернет-газета "Фонтанка".

Алексей Иванов

18 апр. 18 Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524110340

Новости Казахстана

