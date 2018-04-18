В КазАрмии новые главкомы ВДВ, Ракетных войск и ВМФ

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06:34 19.04.2018
Президент произвел кадровые перестановки в Вооруженных силах РК
Нурсултан Назарбаев произвел кадровые перестановки.
От должностей освобождены Алмаз Джумакеев, Лут Альчекенов, Жандарбек Жанзаков, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Распоряжениями Главы государства в связи с переходом на другую работу освобождены:
Джумакеев Алмаз Дженишевич от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан;
Альчекенов Лут Сапуович от должности командующего Ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил Республики Казахстан – заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками по огневому поражению;
Жанзаков Жандарбек Садуевич от должности главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Распоряжениями главы государства назначены:
Каракулов Кайдар Самигулович командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил РК, он освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Астана";
Адырбеков Дулат Темиргалиевич командующим войсками регионального командования "Астана";
Жоламанов Аскар Ахметович командующим Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Вооруженных Сил РК;
Бекжанов Сакен Мансурович главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных Сил РК.