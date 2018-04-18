В КазАрмии новые главкомы ВДВ, Ракетных войск и ВМФ

06:34 19.04.2018 Президент произвел кадровые перестановки в Вооруженных силах РК



Нурсултан Назарбаев произвел кадровые перестановки.



От должностей освобождены Алмаз Джумакеев, Лут Альчекенов, Жандарбек Жанзаков, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.



Распоряжениями Главы государства в связи с переходом на другую работу освобождены:



Джумакеев Алмаз Дженишевич от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан;



Альчекенов Лут Сапуович от должности командующего Ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил Республики Казахстан – заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками по огневому поражению;



Жанзаков Жандарбек Садуевич от должности главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан.



Распоряжениями главы государства назначены:



Каракулов Кайдар Самигулович командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил РК, он освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Астана";



Адырбеков Дулат Темиргалиевич командующим войсками регионального командования "Астана";



Жоламанов Аскар Ахметович командующим Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Вооруженных Сил РК;



Бекжанов Сакен Мансурович главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных Сил РК. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - zakon.kz

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