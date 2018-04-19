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Север Сирии могут прикрыть саудовским щитом, - И.Субботин
06:30 19.04.2018

Эр-Рияд не исключает ввода войск на территорию Арабской Республики

Саудовская Аравия готова отправить свои войска на северо-восток Сирии. Именно такой вывод можно сделать из заявления главы МИД королевства Аделя аль-Джубейра, который подтвердил, что Эр-Рияд ведет с Вашингтоном подобные консультации. В экспертной среде полагают, что для России может быть выгоден вариант с заменой американского контингента в Сирии на арабский: со странами арабского мира Кремлю проще договориться.

"Мы ведем дискуссию с Соединенными Штатами, – цитирует телеканал Al-Jazeera аль-Джубейра, который сделал свое заявление на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Эр-Рияде. – И вели ее с самого начала сирийского кризиса". Однако глава саудовской дипломатии отметил, что идея отправить силы арабских стран в Сирию не нова. "Мы сделали предложение еще администрации Барака Обамы: если США пошлют туда свои войска, тогда Саудовская Аравия была бы готова рассматривать вместе с другими странами вариант с развертыванием сил, которые могли бы стать частью контингента", – напомнил аль-Джубейр.

В то же время Al-Jazeera со ссылкой на свои источники в Вашингтоне отмечает, что Пентагон очень настороженно настроен к возможному участию Саудовской Аравии в замене американского контингента на севере Сирии. Озабоченность американской администрации вызывают методы работы саудовских вооруженных сил. Конфликт в Йемене, одним из участников которого является Эр-Рияд, стал примером вопиющей гуманитарной катастрофы. В ходе противостояния с мятежниками Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты продемонстрировали пренебрежение к нормам гуманитарного права. Вместе с тем нельзя не отметить нейтральную позицию американского военного руководства к проблеме ударов арабской коалиции по Йемену. Так, на недавних слушаниях в Сенате помощник министра обороны США Роберт Карем заявил, что ведомство не отслеживает все удары Саудовской Аравии по объектам в этой стране: на это ему просто не хватает ресурсов.

О готовности Саудовской Аравии вложиться в американский проект на северо-востоке Сирии свидетельствовал визит саудовского министра по делам Персидского залива Тамера аль-Сабхана в сирийскую Ракку, который состоялся еще осенью прошлого года. Тогда представитель саудовского кабмина выступил с предложением восстановить город, освобожденный от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Наблюдатели назвали приезд саудовского министра признаком того, что королевство намерено сделать курдов своей опорой в Сирии.

"Думаю, Россия заинтересована в замещении американских сил в Северной Сирии, – заявил "НГ" исполнительный директор катарского центра современных исследований "Хармун" Самир Сейфан. – России легче иметь дело с арабами или турками, нежели с американским контингентом. Но вопрос заключается в том, действительно ли возможно и приемлемо для какой-то арабской страны отправлять свои войска в Северную Сирию, чтобы поддержать формирования, состоящие из курдов, сирийцев, Рабочей партии Курдистана, и чтобы взять под контроль и отрезать эту действительно значительную часть Сирии – мухафазы Хасеке, Ракка и Дейр эз-Зор, где численность курдов не превышает 15–20%. Думаю, для арабских сил сделать это тяжело политически. Саудовско-эмиратский альянс в Йемене стоит перед дилеммой. Его военная кампания была плохим опытом".

Катарский аналитик отмечает, что нынешняя ситуация с послевоенной стратегией США в Сирии напоминает финал американской кампании в Ираке. "Трамп, с одной стороны, хочет вывести войска из Сирии, но в то же время Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы там остаться, – пояснил Сейфан. – То же самое происходило с американской политикой в Ираке. США потерялись и не знают, что им делать дальше после негативного опыта кампаний в Афганистане и Ираке. С другой стороны, Трамп намерен получить средства от Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, особенно от Саудовской Аравии, чтобы профинансировать американское присутствие". Эксперт добавляет, что таковы особенности нынешней американской администрации: президент ведет себя не как политик, а как бизнесмен.

"Для саудовцев важно, чтобы возможное присутствие на севере Сирии было не собственно саудовским, – пояснил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин. – Они в одиночку не готовы отправлять свои войска. Для них важно, чтобы в этом участвовали египтяне, эмиратовцы, иорданцы. В одиночку Эр-Рияд на такое не решится. Египтяне заявили, что они не намерены это делать: египетская армия – не наемники. Поэтому, думаю, судя по последним высказываниям, это вряд ли случится. Другой аргумент заключается в том, что Йемен дает негативный фон всей истории. Даже среди американских экспертов много тех, кто сомневается, нужно ли это все, с учетом последствий саудовского присутствия в Йемене. Те же саудовцы и эмиратовцы очень хороши в том, чтобы задействовать спецназ. Такого вида силы они могли бы отправить и на север Сирии. Какого-то полномасштабного участия я не предвижу, в этом нет смысла, потому что там нет как таковых воюющих американцев – есть советники, есть спецназ, их можно заменить арабами".

Отношение курдов к потенциальному присутствию арабских сил в подконтрольных им районах может оказаться неоднозначным, говорит эксперт. "Недовольство местного арабского населения довольно сильно увеличилось, – заявил Бармин, комментируя ситуацию в районах, находящихся под контролем "Демократических сил Сирии" – многонационального альянса с преобладанием курдских военных формирований. – В последнее время активно идут протесты арабского населения против курдского управления, против PYD (курдской партии "Демократический союз". – "НГ") и их местных администраций, против курдского командования. Курды доминируют в административном и военном управлении этих территорий, однако в этом регионе преобладают арабы-сунниты, не курды. В этом проявляется некий дисбаланс. Отправка арабских формирований может выровнять ситуацию, но не думаю, что это в интересах курдов".

Об идее заменить американский контингент на севере Сирии на арабский стало известно из публикации Wall Street Journal. Источник американского издания в администрации США сообщил, что помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон обсуждал эту инициативу с руководством египетской разведки.
Игорь Субботин

19.04.2018

Источник - ng.ru
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