Ташкент и Ашхабад взялись за глобальные проекты, - В.Панфилова

06:22 19.04.2018 Президенты Узбекистана и Туркменистана ищут пути выхода на мировой рынок



Шавкат Мирзиеев в Ашхабаде получил в подарок от Гурбангулы Бердымухамедова ахалтекинского скакуна.



В Ташкенте 22 апреля с двухдневным официальным визитом ожидают президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Главы государств обсудят вопросы реализации двух важных проектов: транспортного коридора Китай – Центральная Азия – Ближний Восток (Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман) и совместной разработки месторождений в туркменском секторе Каспийского моря. Ожидается, что президенты посетят село Гайбул Хорезмской области, где компактно проживают этнические туркмены.



Туркменистан стал первой страной, которую с государственным визитом посетил новый узбекский президент Шавкат Мирзиеев. В основе этого выбора, как отмечали эксперты, лежал экономический прагматизм – через Туркменистан проходят возможные кратчайшие пути узбекского экспорта на рынок ближневосточных, а также европейских стран. В ходе ответного визита туркменского лидера главы двух государств подведут первые итоги сотрудничества.



"Их нельзя назвать прорывными, но работа идет не прерываясь. В ноябре прошлого года был подписан договор о точке стыка трех государств – Узбекистана, Туркменистана и Казахстана. Это важнейшее соглашение, которое заложило основу для добрососедских отношений. За прошедший год можно отметить увеличение товарооборота между Узбекистаном и Туркменистаном. Однако Ашхабад в отличие от Бишкека и Душанбе вряд ли получит от Ташкента предэкспортное финансирование в размере в 100 млн долл. Считается, что Туркменистан – платежеспособная страна, которая в состоянии приобретать узбекскую сельхозтехнику, промышленные и продовольственные товары в отличие от соседей по региону", – сказал "НГ" директор ташкентского центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиер Эргашев.



По словам эксперта, на переговорах лидеры двух стран рассмотрят вопросы реализации проекта транспортного коридора от китайских до турецких портов Средиземного моря, составной частью которого является новый международный морской порт в городе Туркменбаши, его открытие состоится 2 мая. Это позволит серьезно увеличить мощность порта. В тот же коридор вписывается маршрут Узбекистан–Киргизия–Китай – в конце апреля начнется разработка ТЭО этого проекта. Мирзиеев и Бердымухамедов также обсудят и вопрос строительства магистрали Узбекистан–Туркменистан–Иран. Но решение по этому проекту связано с политической ситуацией. Ухудшение обстановки на Ближнем и Среднем Востоке, вокруг самого Ирана приостанавливает реализацию данного проекта.



Еще один вопрос – растущие потребности Узбекистана в энергетике. "Узбекская государственная энергетическая компания O’zbekNeftGaz и Turkmennebit (Turkmenistan Oil) подписали в прошлом году меморандум о совместной разведке и разработке месторождений в туркменском секторе Каспия. "Это было прорывное соглашение. Узбекская компания впервые в своей истории проведет геолого-разведочные работы за рубежом. При этом ни Туркменистан, ни Узбекистан самостоятельно добычей газа не занимались. Они столкнулись с проблемой финансирования. Поэтому сейчас обсуждается возможность создания пула стран, которые могли бы войти в проект со своими

деньгами и технологиями. Идея, возможно, перспективная. Во всяком случае, интерес к проекту уже выразил Азербайджан", – отметил Эргашев.



По мнению эксперта по Центральной Азии и Среднему Востоку Александра Князева, высокая значимость PR-средств – важный признак современной политики и экономики, включая и сферу двусторонних межгосударственных отношений, трансграничных проектов, создание тех или иных альянсов и союзов. "Можно отметить высокий уровень использования этих средств, сопровождающих региональную политику Ташкента на протяжении последних полутора лет. Пафосные оценки визитов руководителей Узбекистана в соседние столицы и визиты руководителей-соседей в Ташкент, многосторонние конференции и форумы, декларации и соглашения – все это далеко не всегда соответствует реальности", – сказал "НГ" Александр Князев. По мнению эксперта, в случае с Туркменистаном можно отметить неготовность вероятного сотрудничества по нескольким направлениям, обсуждаемым в течение последнего времени. Финансовый кризис, на протяжении уже нескольких лет давящий Туркменистан, создает препятствия для какого-то активного торгового сотрудничества, у Ашхабада элементарно нет денег на товары из Узбекистана и наращивания товарооборота.



"Развитие транспортного коридора из Китая через Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман с выходом на Персидский залив, как и еще одного – через Каспий – на Южный Кавказ, пока больше обсуждается, нежели реализуется. Построенные мосты через Амударью и предстоящий в мае запуск в эксплуатацию морского порта в Туркменбаши задачи не решают. Отчасти транспортные проекты тормозятся нерешенным вопросом о короткой железной дороге из Китая в Узбекистан через юг Киргизии. Далеко не факт, что он будет решен в апреле, как анонсировалось. Для имеющихся объемов трансконтинентальных перевозок достаточно китайско-казахстанских пограничных переходов, обеспечивающих движение товаров через Узбекистан в Афганистан, по железной дороге Китай–Казахстан–Туркменистан-Иран, и в качестве альтернативы – выход на российскую сеть железных дорог, Белоруссии и далее в Европу. Это не означает, что все декларируемые проекты окончательно и бесповоротно безнадежны, но не похоже, что они будут реализованы быстро", – сказал "НГ" Князев.



Визит Бердымухамедова в Узбекистан завершится посещением села Гайбул Хорезмской области, в котором живут туркмены. Ташкент в рамках объявленной стратегии по установлению добрых отношений с соседями взялся за обустройство Гайбула. Это второй такой проект, в конце марта узбекские власти за полтора месяца фактически заново построили населенный киргизами Манас в Джизакской области. В Гайбуле же уже функционируют новая туркменская школа, поликлиника, детский сад, сданы в эксплуатацию жилые дома. По сообщению ресурса "Хроника Туркменистана", президенты в торжественной обстановке объявят о "начале новой жизни Гайбула".

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

19 апр. 18 Источник - ng.ru

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