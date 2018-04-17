 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин подписал закон о свободном сборе валежника с 1 января 2019 годаПутин подписал закон о свободном сборе валежника с 1 января 2019 года
00:48 19.04.2018

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам свободно собирать валежник в лесу для собственных нужд. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, принятый Госдумой 3 апреля 2018-го, вступит в силу с 2019 года. Поправки внесены в Лесной кодекс. Они позволят заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд. Согласно документу, валежник относится к недревесным лесным ресурсам.

Первый замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев, комментируя инициативу разрешить свободный сбор валежника, отметил, что у него просто радуется сердце. Принятие законопроекта порадовало многих пользователей сети. По их словам, Госдума наконец что-то разрешает, а не запрещает. "Всего 10 лет прошло, а уже разрешили населению валежник собирать!" - отмечает пользователь Михаил Светлов. "Валежник - национальное достояние! Мечты сбываются!" - говорится в аккаунте в Twitter "Валежник Наш".

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Справка Википедии:

Валежник (валеж, валежный лес, лежина, падалица) - упавшие на землю в лесу стволы деревьев или их части: сучья, ветви, сухие и гниющие. Сломленный ветром (бурелом), навалом снега и т. п. лес, а также лес срубленный и полуобработанный, но не вывезенный и брошенный (часто как забракованный). Вообще всякий поваленный или лежащий на земле лес, в большей или меньшей степени утративший технические качества и ценность. Сухой валежник может использоваться в качестве топлива.

В Российской империи бесплатное пользование валежником из казенных лесопосадок допускалось только в исключительных случаях, как лесоохранительная мера для предупреждения или прекращения вреда, причиняемого лесу насекомыми, или как мера вспомоществования бедствующему населению. Так, в неурожайный 1891 год Высочайше разрешен (16 июля) безденежный отпуск дров и хвороста из валежного леса крестьянам двадцати губерний, с соблюдением почти тех же условий, какие приняты в Германии.

Лесной кодекс РФ от 2006 года для сбора валежника предписывает заключать договора купли-продажи лесных насаждений, что делало правонарушителями большое количество граждан, свободно собирающих валежник.

В апреле 2018 года законодательство РФ официально разрешило россиянам с 2019 года собирать валежник для личных целей

Источник - Lenta.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524088080
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