 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Привлекательность США клонится к закату, - Le Temps
00:27 19.04.2018

"Мягкая сила" США находится под угрозой

Привлекательность США клонится к закату. Это объясняется не только приходом Дональда Трампа в Белый дом, пишет научный сотрудник Центра исследований в области безопасности Швейцарской высшей технической школа Цюриха Джек Томпсон. Европе тоже стоит побеспокоиться. Мнение эксперта публикует швейцарская Le Temps.

США - самая влиятельная страна мира. Однако сегодня страна сталкивается с национальными и международными затруднениями, угрожающими ее гегемонии. Закат ее "мягкой силы" - то есть способности убеждать и влиять на другие страны с целью воздействия на решение международных вопросов - вызывает обеспокоенность, считает автор.

Согласно опросам, отдельные аспекты этой "мягкой силы" остаются в силе. Так, популярная культура США (кино, телевидение, музыка) влиятельна как никакая другая, и за это американцы ценятся очень высоко, указывает Томпсон.

Однако общая картина выглядит куда мрачнее. Мировое лидерство США оказывается менее полным, причем настолько, что эта страна теперь относится к тому же разряду, что Китай и Россия. Другим тревожным вопросом является негативное восприятие ее демократии, утверждает ученый.

Как объяснить такое фактическое положение дел? Возникает искушение вынести порицание Дональду Трампу, непопулярному во всем мире, за исключением нескольких стран, таких как Россия и Израиль. Мало кто ожидает, что он докажет свою способность к эффективному лидерству, и его программа, основанная на принципе "Америка превыше всего", встречает широкое противодействие, продолжает эксперт.

Политическая культура США демонстрирует тревожные признаки радикализма. Об этом свидетельствуют ослабление преданности демократическим ценностям и усиление приверженности экстремистским идеям и стремлениям. Это явление, в частности, касается белых представителей рабочего класса и консервативной культуры, многие из них ощущают угрозу из-за глобализации и растущего многообразия страны, отмечает Томпсон.

Влиятельность США также пострадала от политиков, действующих в краткосрочной перспективе. Безрезультатные военные вмешательства, годами проводившиеся на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке, сформировали образ бессмысленно агрессивного государства. Пристрастие США читать проповеди о соблюдении законов и международных стандартов, а затем глумиться над этими принципами, когда их это устраивает, еще сильнее подкрепляет обвинения в лицемерии, полагает автор статьи.

Не стоит недооценивать последствия заката "мягкой силы". США извлекли огромную пользу из статуса страны, вызывающей восхищение, который помог американским компаниям увеличить продажи за рубежом, привлек иностранные таланты, облегчил поддержку развивающихся демократий и внушил доверие к дипломатической линии страны, поясняет эксперт.

Все эти выгоды будут взяты под сомнение. Компании отнюдь не порадуются ухудшению имиджа США, выявленному аналитиками, говорится в статье.

Взамен либеральной демократии внезапно появляются авторитарные модели, которые представляются жизнеспособными, что затрудняет продвижение демократии. Китай, например, утверждается в качестве великолепного противовеса, утверждает Томпсон.

Разрушение американской "мягкой силы" должно встревожить высокопоставленных политиков, которые нуждаются в существующих козырях, необходимых для поддержания США в ранге первой мировой державы, говорится в статье.

Утрата влияния США должна сильно озабочивать и Европу, поскольку ее внешняя политика и безопасность, в частности, базируются на идее о том, что США останутся эффективной и прогрессивной державой. Хотя речь идет о несовершенном партнере, мир будет менее восприимчив к европейским ценностям, если США не воскресят свою способность убеждать другие страны и воздействовать на них, подытоживает Томпсон.

18 апреля 2018 г.

Джек Томпсон | Le Temps

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524086820
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