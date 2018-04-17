Участвовавший в съемке "химатаки" в Думе мальчик рассказал ее подробности

00:08 19.04.2018 Сирийский мальчик Хасан Диаб, представленный в постановочном ролике "Белых касок" как жертва химатаки в Думе, раскрыл подробности съемок.



"Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали "идите в больницу". Мы побежали в больницу, и, как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми", - сказал мальчик в эфире телеканала "Россия 24".



Военный корреспондент телеканала Евгений Поддубный отметил, что мальчика вынудили сниматься в ролике.



"Мальчику нечего было есть, ему за эти съемки предложили риса, фиников и печенье", - рассказал он.



Слова Хасана подтвердил и его отец, добавивший, что никакой химической атаки в городе не было.



"Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье, рис и всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал", - рассказал телеканалу отец мальчика.



Позиция западных стран



В начале апреля Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.



МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС России еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.



США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03:42 мск до 05:10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, 71 из которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.



Свидетельства врачей и местных жителей



Журналисты американского телеканала One America News Network посетили Думу и поговорили с врачами больницы, где снималась "химатака", и жителями города.



Ведущий в прямом эфире сообщил, что никто не подтверждает факт инцидента. По его словам, он опросил десяток жителей района, где, предположительно, была совершена атака. "Они сказали, что в тот день в этом районе все было как всегда и ничего необычного они не заметили", - отметил журналист.



По его словам, он опросил еще 40-50 человек по всему городу, и никто из них ничего не слышал про химическую атаку.



Корреспондент рассказал, что ему также удалось побывать на самой площади, где, как утверждалось, была химическая атака, но где он не нашел никаких свидетельств, подтверждающих это. Затем он посетил больницу, находившуюся под контролем боевиков, и зашел в комнату, которую показывали в видеороликах и куда, как утверждалось, привозили пострадавших от "химатаки" людей.



Репортер поговорил с одним из дежуривших в тот день врачей. "Он сказал, что это был обычный день, но было очень пыльно, многие приходили с кашлем, с раздражением (дыхательных путей), но других травм не было. […> Внезапно в комнату ворвалась группа неизвестных с криками, что произошла химическая атака. Они принесли людей, которые, как утверждалось, пострадали, и стали поливать их водой из шлангов. […> Врачи стали оказывать людям помощь, а эти неизвестные, которые принесли пострадавших, стали все снимать на видео", - рассказал он.



Ранее российское Минобороны показало на брифинге видеоинтервью участников инсценировки. По словам очевидцев, когда в больницу доставляли людей, пострадавших от удушья во время пожара, там появился посторонний, который заявил, что люди подверглись действию отравляющих веществ. Врачи заявили, что "все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами". Источник - РИА Новости

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524085680

Новости Казахстана

