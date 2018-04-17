Эрдоган объявил о досрочных президентских и парламентских выборах в Турции 24/06/18

00:00 19.04.2018 Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня 2018 года. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Bloomberg. По закону они должны были состояться лишь 3 ноября 2019 года.



Эрдоган сделал заявление о досрочных выборах после встречи с руководителем ультраправой Партии национального движения (ПНД) Девлетом Бахчели. "Вчера Бахчели в парламенте предложил перенести выборы на более ранний срок. Мы обсудили это предложение. Мы сошлись во мнении о необходимости проведения досрочных выборов. Это решение принято, выборы назначены на 24 июня 2018 года. Высшая избирательная комиссия немедленно приступит к их подготовке", - рассказал Эрдоган журналистам.



Он аргументировал проведение досрочных выборов необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Именно после проведения президентских выборов в силу должны вступить положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017 года. До того Турция продолжает оставаться парламентской республикой.



Отмечается, что рынки отреагировали на новость о досрочных выборах ростом курса турецкой национальной валюты по отношению к доллару США на 1%. Также базовый фондовый индекс Турции прибавился на 1,3%.По мнению ряда экспертов, смена формы правления позволит Эрдогану сконцентрировать всю полноту государственной власти в своих руках. В его победе на предстоящих выборах никто из экспертов не сомневается.



Ранее сообщалось, что парламент Турции, где абсолютное большинство имеет проэрдогановская Партия справедливости и развития (ПСР), принял закон, по которому ПСР сможет наделять депутатскими мандатами союзные националистические и исламистские партии, даже если они не наберут достаточного количества голосов для прохождения в парламент. ПСР разработала данный закон совместно с ПНД. Источник - fergananews.com

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