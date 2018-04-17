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|Госдеп скулит. Бойцы росЧВК "безрассудно" атакуют позиции амеров в Сирии
22:36 18.04.2018
"Их (России - ИА REGNUM ) безрассудное вмешательство в Сирию и поддержка режима (президента Сирии Башара - ИА REGNUM ) Асада повысили риск конфронтации с Западом. Провалившаяся атака на американские силы российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения", - сказал Митчелл.
Помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл заявил, что воины российских частных военных компаний неудачно атаковали позиции американских войск на территории Сирийской Арабской Республики. Такое заявление Митчелл сделал сегодня, 18 апреля, выступая на заседании комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2406050.html
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Каких-то подробностей Митчелл не привел, однако речь скорее всего идет о февральском инциденте, когда отряд воинов ЧВК "Вагнера" попал под массированный обстрел со стороны США и их сателлитов в Сирии.
Стоит отметить, что российские присутствие в Сирии абсолютно законно, так как власти этой страны сами пригласили российских военных на помощь в борьбе с террористами.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2406050.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
А вот американских военных никто не приглашал и Вашингтон фактически развернул интервенцию в Сирии с целью расчленить страну.