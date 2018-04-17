Бывшего главу пенсионного фонда Казахстана Р.Ерденаева осудили на 12 лет колонии

21:30 18.04.2018 Суд в Алма-Ате вынес приговоры бывшему руководству Единого накопительного пенсионного фонда (АО "ЕНПФ"), лишив их свободы на сроки от 7 до 12 лет. Наибольший срок - 12 лет колонии строго режима - получил экс-глава фонда Руслан Ерденаев, признанный виновным в присвоении имущества и получении крупной взятки от золотодобывающей компании. Об этом сообщает Zakon.Kz.



Ерденаева осудили по двум статьям УК республики - 189.4.2 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере") и 366.4 ("Получение взятки в особо крупном размере"). Отбывать наказание он будет в "учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", как в Казахстане с 2015 года называются колонии строгого режима, срок отбытия считается с 28 декабря 2016 года. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты конфисковал взятку в размере $400 тыс. (132 млн тенге). Ерденаев пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе, в Нацбанке и его дочерних организациях.



Бывший зампредседателя правления АО Медетбеков Дабыр приговорен за взятку в $297 тыс. (более 98 млн тенге) к 11 годам лишения свободы колонии строгого режима, а бывший начальник управления департамента рисков Пенсионного фонда Бахтов Муса осужден на семь лет за присвоение имущества и пособничество в преступлении.



На скамье подсудимых были также учредитель и директор компании "Бузгул Аурум", занимающейся разработкой золотоносных месторождений, поисковыми, геологоразведочными и буровыми работами. Учредитель ТОО Кенжебаев Бахытжан и его директор Найзагарин Азат получили 8 и 7 лет соответственно по той же статье 189. Заместитель директора ТОО "МегаТрансАзия" Талгас Туртаев признан виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорен к году колонии, но его освободили из зала суда по амнистии.



Департамент Комитета национальной безопасности по Алма-Ате расследовал сомнительную сделку - покупку пакета облигаций "Бузгул Аурум" на общую сумму пять миллиардов тенге, совершенную 6 октября 2016 года, несмотря на то, что ранее департамент рисков фонда рекомендовал руководству воздержаться от инвестирования в эти облигации. За заключение сделки руководителями золотодобывающей компании должностным лицам ЕНПФ была дана взятка. В результате этой сделки, по версии обвинения, государству был причинен ущерб в особо крупном размере. Отмечалось, что происходящее не затрагивает пенсионных накоплений казахстанцев.



Акционерное общество "ЕНПФ" создано в 2013 году на базе первого казахстанского пенсионного фонда. Его учредителем и акционером является правительство республики. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Zakon.Kz

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