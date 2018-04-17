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|Жасур Акромов - новый глава Комитета по делам религий Узбекистана
21:17 18.04.2018
Председателем Комитета по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана назначен Жасур Акромов.
На этом посту он сменил Ортикбека Юсупова.
Также заместителями председателя назначены Музаффар Комилов и Нурииймон Абулхасан.