Жасур Акромов - новый глава Комитета по делам религий Узбекистана

21:17 18.04.2018 Председателем Комитета по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана назначен Жасур Акромов.

На этом посту он сменил Ортикбека Юсупова.



Также заместителями председателя назначены Музаффар Комилов и Нурииймон Абулхасан. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - UzDaily.uz

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