Афган. Шеф "Управления добродетели и запрещенного зла" ДАИШ взят в плен в женском платье

21:08 18.04.2018 В Афганистане глава "управления добродетели и запрещенного зла" ИГ был захвачен в женском наряде





В провинции Нангархар на востоке Афганистана полиция арестовала троих членов так называемого "Исламского государства" (запрещенная террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ). Среди них оказался глава "управления добродетели и запрещенного зла" афганского отделения ИГ, сообщает TOLOnews.



Высокопоставленный террорист пытался добраться до одного из опорных пунктов боевиков, надев бурку - предмет женского гардероба, который полностью скрывает лицо и фигуру человека. Сопровождавшие его два других члена ИГ были в обычной мужской одежде. Полицейские задержали всех троих во время прочесывания местности. Им показались подозрительными двое мужчин и "женщина".



Последователи ИГ и других радикальных религиозных группировок нередко используют традиционные наряды мусульманок-сунниток, чтобы скрыться от правоохранительных органов. Так, в феврале этого года двое таджикистанских салафитов в женской одежде пытались выехать в Сирию. Они воспользовались даже подвязками, чтобы, по словам самих салафитов, "шаги были коротенькими, тогда походка похожа на женскую". Но это не помешало их задержанию сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью МВД.



В феврале 2016 года в афганской провинции Пактика афганские силовики поймали одного из местных командиров движения "Талибан", который нарядился в роскошный женский наряд.



Примечательно, что талибы, хотя и всячески принижают роль женщин, не брезгуют скрываться от своих противников в женской одежде. В начале 2017 года на официальном канале сил специального назначения Афганистана была опубликована целая подборка видео с попадавшимися в плен талибами в бурках.



В Ираке в 2015 году боевики ИГ успели даже нанести макияж и надеть бюстгальтеры, кроме верхней женской одежды, чтобы сбежать с поля боя. Правда, все равно были захвачены иракскими военными. По словам боевиков, они пытались спастись от возможных издевательств, если попадут в плен к правительственным силам. Источник - fergananews.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524074880

Новости Казахстана

