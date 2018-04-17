Путин назвал газомоторное топливо приоритетным для России

20:18 18.04.2018 Применение газомоторного топлива является приоритетным для России, вместе с тем нужно уделять больше внимания вопросам экологии. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.



"Для нашей страны использование газомоторного топлива является даже более приоритетным. Ясно, что мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, и видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе в автомобилестроении, имею в виду значительное увеличение использования электромобилей", - сказал Путин.



По словам главы Минэнерго Александра Новака, правительство разработает комплексную программу развития рынка газомоторного топлива, в которую включит льготы и другие преимущества для владельцев транспорта на газомоторном топливе. В программу также войдет "стимулирование приобретения транспортных средств и стимулирование субъектов Российской Федерации и мэров крупных городов более активно заниматься этими вопросами".



В свою очередь, министр транспорта Максим Соколов заявил, что около 8% автобусов (70 тыс.) в России работают на газомоторном топливе. В городах доля таких автобусов составляет 28%. Наибольшее количество таких транспортных средств находится в Тверской и Иркутской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, в Красноярске и Самаре. "В нашей стране при собственных ресурсах было бы правильно использовать этот потенциал и возможности для развития газомоторного топлива", - подчеркнул Соколов. Источник - РБК

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