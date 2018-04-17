 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Названы 20 крупнейших покупателей российской нефти
20:07 18.04.2018

Российское издание журнала Forbes опубликовало рейтинг двадцати крупнейших покупателей российской нефти 2018 года.

Первое место в нем заняла зарегистрированная в Швейцарии Litasco, трейдинговая "дочка" "Лукойла". Всего она заключила контрактов на покупку 35,9 млн тонн за 12,9 млрд долларов. Она же лидировала в прошлом и позапрошлом году.

Второе место занимает китайская компания China National United Oil Corporation, торговое подразделение CNPC. Этот трейдер приобретает в этом году 28,9 млн тонн нефти на 11 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров трейдинговое подразделение "Роснефти" Rosneft Trading с объемом закупок 22,2 млн тонн нефти на 8,3 млрд долларов.

Total Oil Trading SA (TOTSA), трейдерская "дочка" французской Total, оказалась на четвертой строчке (19,1 млн тонн на 7,2 млрд долларов). Пятое место - у трейдинговой "дочки" "Татнефти" Tatneft Europe AG, которая довела объем закупок до 12,6 млн тонн на 4,6 млрд долларов.

Шестое место занимает Shell Trading, которая купила 9 млн тонн нефти на 4 млрд долларов. Затем идет Glencore с объемом закупок 11,2 млн тонн на 4 млрд долларов и польский нефтяной концерн Orlen (10,4 млн тонн на 3,8 млрд долларов).

Девятое место занимает новичок рейтинга - QHG Trading (СП Glencore и Qatar Holding). В 2017 году QHG Trading закупила 7,7 млн тонн российской нефти на 2,6 млрд долларов. Замыкает первую десятку один из крупнейших мировых трейдеров Vitol, объем закупок которого составил 6,9 млн тонн на 2,5 млрд долларов.

В списке также представлены оператор проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy, Мозырский НПЗ, Concept Oil, British Petroleum, Unipec Asia Company, Trafigura, ENI Trading & Shipping, белорусский "Нафтан", Белорусская нефтяная компания и китайская национальная химическая корпорация ChemChina.

Источник - NEWSru.com
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