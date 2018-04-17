Два плюс два. Готовится контракт на новые российские фрегаты для Индии

13:31 18.04.2018 Два плюс два

Готовится контракт на новые российские фрегаты для Индии



Константин Богданов



Сделку по постройке в интересах Индии четырех фрегатов проекта 11356 планируется закрыть в июне. Об этом ТАСС сообщил военно-дипломатический источник. Об одном из самых крупносерийных отечественных боевых кораблей постсоветского времени - в материале портала iz.ru.



Рамочное межправительственное соглашение по строительству новой серии фрегатов проекта 11356 для Индии было подписано еще в октябре 2016 года. Соглашение определяло, что два корабля должны быть построены в России, а еще два других - на индийских, с локализацией выпуска части оборудования.



Третья тройка превратилась в четверку



Индия заказывает корабли проекта 11356 уже почти 20 лет и сейчас эксплуатирует шесть единиц. Первую тройку этих фрегатов (типа Talwar, как их называют в Индии) начал строить Балтийский завод в 1999 году и сдал 2003–2004 годах. Заказ по второй тройке передали на верфь "Янтарь" в Калининград: корабли были заложены в 2007–2008 годах, сданы в 2012–2013 годах.



Фрегат проекта 11356 был разработан на базе пограничного сторожевого корабля проекта 11351 "Нерей", который в свою очередь ведет родословную от флотских сторожевиков проекта 1135.



Корабли утратили противолодочную специализацию и стали многоцелевыми. Они получили довольно мощное ракетное вооружение: зенитный комплекс "Штиль" и вертикальные пусковые установки 3С14Э (на восемь ячеек), из которых могли применяться противокорабельные ракеты 3М54Э комплекса Club (экспортная версия комплекса "Калибр"). ПВО дополняли зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Каштан"; на второй тройке их заменили на стандартные шестиствольные автоматы АК-630.



Вторая тройка кораблей получила на вооружение противокорабельные ракеты BrahMos, запускаемые из тех же вертикальных установок 3С14Э. BrahMos - это индийская ракета, сделанная совместно с реутовским НПО Машиностроения под очень сильным влиянием конструкции ракеты П-800 "Оникс" (экспортная версия - "Яхонт").



Не от хорошей жизни



По логике, которая закладывалась в развитие надводных сил флота России в 2000-е годы, их основу должны были составить фрегаты проекта 22350 (типа "Адмирал Горшков"). Головной корабль был заложен в 2006 году. Корабль отличался новизной, в частности, нес зенитную ракетно-артиллерийскую систему "Полимент-Редут", управлявшую всеми средствами ПВО корабля в едином контуре. Из-за долгой доводки новых образцов вооружения корабль не могут сдать до сих пор. Поэтому уже на середине этого длительного срока военные начали думать, чем заменить долгострой.



В 2010 году они решились заказать на том же "Янтаре" три фрегата проекта 11356 с минимальными изменениями. Основное - зенитный комплекс (чья экспортная верси носит наименование "Штиль-1") с вертикальными пусковыми установками вместо балочных. В 2011 году к ним добавился заказ еще на три корабля. Все шесть фрегатов должны были пойти на Черноморский флот. Суммарно ВМФ тогда раскошелился на 80 млрд рублей.



Первая тройка на данный момент сдана заказчику. "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" уже вошли в состав Черноморского флота и участвуют в обеспечении российской операции в Сирии. "Адмирал Макаров" задержался на Балтике, в основном из-за испытаний новой зенитной ракеты 9М317МА с активной радиолокационной головкой самонаведения.



Из состава второй тройки в 2013-м заложены два корабля - "Адмирал Истомин" и "Адмирал Бутаков". Третий, "Адмирал Корнилов", официально еще не закладывался.



Пережитки прошлого



В описании будущего контракта источник особо подчеркнул, что для его исполнения не будут использовать корпуса уже заложенных кораблей. Дело в том, что вторая тройка фрегатов, предназначенная для ВМФ России, зависла на "Янтаре" в недостроенном состоянии.



Причиной стал конфликт с Украиной из-за Крыма и Донбасса в 2014 году. Корабли комплектовались газотурбинными силовыми агрегатами, произведенными на николаевском заводе "Зоря-Машпроект" - в бывшем общесоюзном центре компетенций по таким двигателям. После 2014 года Киев заблокировал поставки турбин для исполнения контрактов с российскими военными.



В результате сейчас Россия форсированными темпами внедряет выпуск собственных газотурбинных агрегатов в Рыбинске, на производственной базе НПО "Сатурн". Там же, к слову, будут выпускаться силовые установки и для еще одних пострадавших от политики кораблей - уже упоминавшихся фрегатов проекта 22350.



Контракт на вторую тройку с ВМФ России официально не разорван, но его исполнение приостановлено. Военные неоднократно подтверждали, что фрегаты будут по мере сил укомплектованы российскими газовыми турбинами, достроены и приняты в состав флота. Конкретные сроки будут зависеть от готовности к серийному производству оборудования, тем более что ритмичный выпуск кораблей этого типа "Янтарь" уже освоил.



Силовые установки для индийского заказа вполне могут быть закуплены и на Украине, через Нью-Дели. Во всяком случае, в августе 2017 года комиссия по оборонным закупкам Индии одобрила выделение 76 млн долл для закупки двух комплектов газотурбинных агрегатов. Их планируется передать России для постройки первой пары фрегатов по новому контракту. Источник - Известия

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