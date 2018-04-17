 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вася из Казахстана – легендарный партизан УкраиныВася из Казахстана – легендарный партизан Украины
13:29 18.04.2018

Сегодня, 18 апреля, исполняется 100 лет со дня рождения казахского писателя Касыма Кайсенова. А на Украине его помнят как смелого и удачливого партизана Васю, совершившего множество дерзких операций во время Великой Отечественной войны.

Летом 1944 года в штаб партизанского движения Украины поступила информация: в карпатских горах находится засекреченный немецкий концлагерь "Белая Таня", в котором томятся 700 узников – коммунистов, партизан, офицеров, деятелей освободительного движения. Было решено освободить их. Но кому поручить столь ответственное и опасное задание? Ведь лагерь тщательно охранялся отборными эсэсовцами. Выбор пал на везучего, но в то же время осторожного и хитрого партизанского командира Васю. Именно под этим псевдонимом Украина, Молдавия и Чехословакия знали офицера из далеких казахских степей Касыма Кайсенова.

Несколько дней партизаны внимательно следили за лагерем. Выяснили: каждый день большую часть военнопленных выводят под конвоем на заготовку древесины. Действуя скрытно, партизаны напали на охрану, без единого выстрела обезвредили ее, освободив 600 человек. Под вечер, переодевшись в немецкую форму, они повели военнопленных в лагерь. Часть эсэсовцев была перебита, а 36 фашистов, в том числе начальник концлагеря Зиберт, были взяты в плен.

"Это удивительный подвиг, – вспоминал Герой Советского Союза Александр Тканко, тоже томившийся в лагере "Белая Таня". – В этом подвиге соединились глубокий ум мудрого сына казахского народа, безрассудная храбрость и присущая отважному человеку находчивость. Причем при освобождении 700 пленных ни один из них не пострадал. Только за одно это удивительное дело украинский народ выражает нашему другу Касыму Кайсенову огромную благодарность. Весь наш народ в неоплатном долгу перед ветераном Касымом Кайсеновым".

Он родился в поселке Асу-Булак Восточно-Казахстанской области. После окончания политико-просветительского техникума работал в Павлодарской области. По воспоминаниям современников, это был удалой, сильный и красивый парень. Когда он шел со своей женой красавицей Асыл по улице, подростки с восхищением смотрели им вслед. В 1940 году Касым был призван в Красную армию, попал в разведшколу. Через год грянула война. Боевое крещение Кайсенов получил под Черкассами, выводя из окружения артиллерийский полк. В ноябре 1941-го он был заброшен на оккупированную Украину с целью организации партизанского движения. Касым блестяще справился с заданием – собрал партизанский отряд имени Чапаева, разросшийся до двух сотен бойцов. Руководители штаба партизанского движения увидели, что Касым Кайсенов – человек энергичный, способный, смелый. Сидор Ковпак, возглавлявший украинское партизанское движение, очень ценил Касыма и называл его "Наш казахский народ". Дерзкий, отчаянный Вася был любимцем местных жителей. Его имя вселяло уверенность в скорую победу.

Как-то во время очередной заброски Касым-Вася приземлился на крыше церкви. Зацепился стропами парашюта за крест и получилось, что будто он распят. До ножа не дотянуться, да и не помог бы он – купол отвесный и гладкий, срежешь и свалишься с 80 килограммами груза за спиной. К счастью, немцев в этой глухой деревеньке не было. Утром появились старики, которые, увидев "живое распятие", упали на колени и начали молиться. Они подумали, что это знамение, спасение от Бога. Долго пришлось Кайсенову уговаривать их помочь ему.

Еще один малоизвестный факт. Именно отряд Васи-казаха численностью в 150 бойцов помог советским подразделениям форсировать Днепр и захватить Букринский плацдарм, сыгравший важную роль в освобождении Киева.

Трижды славного партизана Васю представляли к званию Героя Советского Союза. Но по каким-то причинам высокая награда обходила его. Сам Касым Кайсенов об этом никогда не переживал. Он говорил: "Я воевал за Родину, и за это мне не нужны никакие награды, кроме уважения и любви моего народа".

После войны Касым вернулся в Казахстан, работал в издательствах "Кайнар" и "Жазушы". Друзья уговорили его написать книгу о том, что он знал лучше всех, – партизанах и их жизни. Его первая книга "Молодой партизан" увидела свет в 1954 году. Затем вышли "Илько Витряк", "Партизаны Переяславля", "В пасти у смерти", "Мальчик в тылу врага", "На Днепре", "Партизанские тропы", рассказы, очерки, сборники повестей. В них Кайсенов правдиво описывает самые трудные периоды войны, повествует о беззаветном героизме простых солдат. Произведения были переведены на русский, украинский и другие языки. В последние годы жизни были изданы еще две книги писателя – "Я верю в будущее своей страны" и "Воспоминания и записки".

Еще в годы войны он был награжден орденами Богдана Хмельницкого, Отечественной войны I степени, чехословацким орденом "За заслуги", 25 медалями СССР и зарубежных стран. В постсоветский период правительство суверенной Украины наградило его орденами "За особые заслуги" III и II степеней. А в 1995 году указом президента Казахстана Касым Кайсенов был удостоен звания Халы? ?аhарманы.

В преклонном возрасте старый коммунист пришел к вере. Он не жалел о том, что убивал врагов, но покаялся: "Не забыть мне первого убитого немца. Вот где пригодились мои навыки диверсанта. Помогли выучка и реакция. Я заколол его прямо в сердце. На войне каждый день смерть. Редкий день выпадает без этого. В 1941–1942 годах был приказ: врага в плен не брать. Я знаю 124 способа, как убить человека. На войне в своей жестокости мы превзошли самих себя. Было одно желание – мстить. О том, что совершаем насилие, мы не думали. Давит на сердце тяжелая вина, и нет ей оправдания. 100 человек погибли от моей руки. Гложет душу вина, не дает мне покоя кровь убитых людей. Не отпускает. Знаю, последние часы моей жизни будут мучительными, а смерть – страшной. И нет моей душе покаяния".

Васю-партизана из далеких казахских степей помнят на Украине, в Словакии, Молдове и Румынии. Вспомним и мы славного сына казахского народа Касыма Кайсенова.

Эрик АУБАКИРОВ | Алматы

Источник - Экспресс-К
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