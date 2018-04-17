Светлая и темная стороны Ближнего Востока, - М.Семенов

13:25 18.04.2018 Светлая и темная стороны Ближнего Востока

Почему Россия отказалась от порочной практики делить мир на "друзей" и "изгоев"



Михаил Семенов



В 2015-м году Барак Обама сказал, что Россия находится по темную сторону на Ближнем Востоке. Да и Дональд Трамп обвиняет Россию примерно в том же самом: "Россия поддерживает животного, убивающего людей газом и наслаждающегося от этого".



Давайте попробуем разобраться, кто на какой стороне истории находится.



Для этого придется немного углубиться в эту самую историю. Исторически сложилось так, что на Ближнем Востоке (БВ) в настоящее время распространены следующие основные разновидности ислама: алавиты, шииты, сунниты, салафиты и ваххабиты. В этом списке они идут по степени светскости и вольности трактования Корана и Сунны. О степени светскости можно судить по тому, как позволено одеваться женщинам. Ведь по тому, как общество относится к своим женщинам, принято судить о степени свобод в этом обществе.



Так вот, самые светские - алавиты, их женщины могут ходить вообще без головного убора и одеваться в светскую одежду. Государства, в которых они хоть и не составляют большинство населения, но обладают большим весом - это Сирия, Ливан. В Сирии алавит Башар Асад даже находится у власти. Шиитским женщинам предписано ходить в платках, но религия сквозь пальцы смотрит на то, что женщины кокетливо сдвигают их на полголовы и ходят в джинсах. Государства, в которых шииты имеют большой вес - это Иран, Ирак. Сунниты не позволяют своим женщинам никаких вольностей и отклонений от Сунны - свода правил- только платки-хиджабы и религиозная одежда. Хотя мужчины могут одеваться по цивильному. Яркий телевизионный пример - пара Эрдоганов, сам Тайип появляется на публике в европейской одежде, но его жена - строго в религиозной. Турция и большинство стран БВ - суннитские страны, это самая многочисленная ветвь ислама. Салафитским женщинам на улице можно появляться только в никабах и паранджах. Но и мужчины тоже должны носить "правильную" религиозную одежду.



По телевизору мы видим саудовских монархов, всегда одетых в национальную одежду. Кроме Саудовской Аравии, салафиты имеют большой вес в Катаре, Афганистане и др. Ваххабиты - как сейчас признано, это даже не ответвление, а секта в исламе, не позволяющая ни малейших вольностей и допускающая экстремизм по отношению к другим ветвям ислама и другим религиям.



Горячий восточный темперамент не позволяет мирно сосуществовать всем этим ответвлениям. Между собой они воюют даже больше, чем с другими религиями. Хотя наряду с конфликтностью, непризнанием друг друга, между некоторыми ответвлениями существует более менее взаимопонимание. Между алавитами и шиитами, между суннитами и салафитами. Салафиты пытались ужиться с ваххабитами.



В 60-е годы, когда СССР продвигал свою идеологию на БВ, он, будучи атеистическим государством, начал опираться на наиболее светские части ответвлений ислама - алавитов, отчасти шиитов и суннитов. В результате этого, в Ираке и Сирии к власти пришла партия БААС, ее можно назвать просоветской партией. В Афганистане СССР тоже продвигал просоветскую партию, но салафиты там оказались значительно сильнее, власть не удалось удержать даже с помощью "ограниченного контингента советских войск", и они безжалостно расправились с революционерами.



В те же годы США на БВ, в противоположность СССР, начали поддерживать наиболее религиозные ответвления ислама - салафитов, взяв в союзники Саудовскую Аравию и афганских моджахедов - боевиков салафитов.



Кроме того, на БВ есть множество конфликтующих кланов и нацменьшинств, которые с разной степенью успешности привлекали на свою сторону СССР и США.



В те годы на Западе партия БААС воспринималась, как худшая версия КПСС. Таковой она и была - восточная особенность вылилась в жестокие репрессии. В 21 веке для США подвернулась возможность свергнуть БААС в Ираке, чем они и не преминули воспользоваться. Но мира не получилось. Реальная власть оказалась в руках не у "демократического правительства", а у ваххабитов. Ваххабиты организовали "Исламское Государство" * - что-то вроде "справедливого исламского общества". Крайний экстремизм, с отрубанием голов "неверным", в том числе мусульманам других ответвлений, с жесточайшими запретами, оттолкнул от них даже салафитов. Но "исламская справедливость" привлекла множество молодых людей со всего мира.



На БВ есть еще один немаловажный аспект. Израиль, а также Палестина, Ливан, Сирия и другие мусульманские страны оказались конфликтующими соседями. Восточный темперамент и израильская амбициозность - это не лучшие черты характера для соседской уживаемости. Война то затухает, то разгорается. Ливан поддерживают управляемая алавитами Сирия и шиитский Иран, отчасти - суннитская Турция. Отсюда и формируется круг "врагов Израиля". А салафиты так озабочены своими противоречиями с шиитами, что в этом конфликте зачастую выступают на стороне Израиля.



Вот теперь посмотрим, кто на какой стороне истории.



СССР уже нет.



Восточные конфликты таковы, что они не могут сами собой успокоиться. Восточный темперамент не даст. Это поняли в Чечне. И там Рамзан Кадыров полностью согласился на протекторат Москвы, понимая, что только так возможно удержать кланы от войны.



На БВ в последние 20 лет роль такого протектората была у США. Но они традиционно поддерживают только одну часть разновидности ислама, самую религиозную - салафитов. И даже поддерживали ваххабитов. В надежде, что они установят "демократический мир".



Здесь наложилось еще одно обстоятельство. Известно, что США делят мир на "союзников" и "изгоев". Союзники это друзья, а изгои это враги. И США поддерживают своих друзей во всех их делах, даже преступных. Если в Европе кто-то из друзей и совершает какие-то неблаговидные действия, но это не так заметно, и США смотрят сквозь пальцы - друзья же, им можно. Но на БВ это деление играет злую шутку с США, когда они вооружают "друзей", а те убивают других "друзей" или самих американцев, и никак не хотят "демократизироваться". Протекторат США на БВ только разжигает восточные страсти и разжигает войны. Что и происходит там последние 20 лет. Убиты сотни тысяч людей, убежали миллионы беженцев. Ненависть к США и к Западу вообще на БВ уже начинает отталкивать союзников и объединять противников.



Россия же, по всему видно, отказалась от порочной практики делить мир на друзей и изгоев, когда друзьям прощают преступления, а изгоев наказывают даже за хорошие дела.



Протекторат России на БВ - это успокоение восточных страстей, стремление "примирить", а не "свергнуть". Да, без силы там не обойтись. Но эта сила должна быть направлена не на продвижение "западных ценностей", а на утверждение восточных. Только такую силу будут уважать на Востоке. У России это получается ввиду ее менталитета и соответствующего опыта. Чего нет ни у одной другой страны. Если Россия будет придерживаться этой линии, а не повторять попытку США стать "лидером", то это благоприятно скажется на снижении конфликтности на БВ. Чем быстрее это поймут на Западе, тем быстрее наступит мир на БВ.



Противоречивый, но мир на БВ, это лучше, чем бесконечные "демократизирующие" войны. Только так могут появиться проблески толерантности и демократии на БВ. Только в обстановке открытости и доступности к чужой демократии может укрепиться собственная демократия и в самой России.



* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена. Источник - СвободнаяПресса

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