Над Ближним Востоком сгущается туман новой войны, - С.Тарасов

13:24 18.04.2018 Эрдоган предупреждает Рухани



Большая политика проявляет себя на публике в определенных нюансах. Обозначим ситуацию. После ракетного удара США, Англии и Франции по Сирии состоялись телефонные разговоры между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным. Аналогичные переговоры у российского главы прошли с президентом Ирана Хасаном Рухани. Чтобы астанинский треугольник Россия - Иран - Турция был замкнут, следовало ждать переговоров между Эрдоганом и Рухани. Они затягивались, но все же состоялись. Эрдоган позвонил в Тегеран.



Однако набрал он номер только после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и звонков канцлеру Германии Ангеле Меркель и британскому премьер-министру Терезе Мэй, с которыми, конечно, обсуждалась ситуация в Сирии. Что касается Ирана, то тут сообщение администрации президента Турции выглядит лаконично: "Эрдоган и Рухани обсуждали двусторонние отношения и последние события в регионе. Лидеры обменялись мнениями об операции США, Великобритании и Франции в Сирии и обозначили стремление продолжить там процесс политического урегулирования". Корреспондент ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии турецкого лидера отмечает: "Лидеры указали, что важно продолжать совместные усилия Турции, Ирана и России в рамках астанинского процесса для поиска постоянного решения политического кризиса в Сирии и защиты ее территориальной целостности". Но Reuters вносит важное дополнение: "Во время телефонного разговора Эрдоган призвал иранского коллегу избегать действий, которые могут усилить напряженность в регионе".



Это важная деталь, свидетельствующая о наличии фактора экзистенциальной региональной опасности. Известно, что Тегеран, как и Москва, резко негативно оценил военную операцию против Дамаска. Рухани позвонил президенту Сирии Башару Асаду, назвал атаку на его страну преступлением, а президента США Дональда Трампа, Мэй и президента Франции Эммануэля Макрона, отдавших приказ об обстрелах, преступниками. Как сообщает ВВС, "элитная иранская гвардия заявила, что бомбардировка аукнется США и они будут нести ответственность за последствия надвигающихся событий в регионе, которые точно нанесут ущерб американским интересам". О чем речь? Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что США не станут выводить войска из Сирии, пока их задачи не будут выполнены. Она также предупредила, что Вашингтон нанесет новые ракетные удары против Дамаска, "если он вновь осуществит химическую атаку". Как показывает практика, инициировать еще одну такую атаку можно запросто. "Голос Америки" цитирует сообщения российских информагентств, рассказывающих, как Путин во время беседы с Рухани отметил:



"Если западные страны нанесут новые удары по Сирии, это приведет к хаосу в международных отношениях".



Впрочем, события пока развиваются по другому сценарию. The Wall Street Journal сообщает, что Трамп планирует заменить американских военных в Сирии контингентом арабских сил, а не войсками Турции. Эти силы и должны занять территорию, контролируемую американскими военными. Издание утверждает, что новый помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон уже связывался по этому поводу с руководителем разведки Египта, властями Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, "мы ведем обсуждения с США об отправке войск в Сирию". Сейчас Турция вместе с Ираном и Россией выступают в роли гаранта урегулирования в Сирии. Реализация американского проекта - если он имеет место быть - разваливает астанинский процесс и в лучшем случае диктует необходимость появления новых переговорных форматов по сирийскому урегулированию. При этом так называемая арабская коалиция в Сирии будет выдавливать оттуда Иран и мешать Турции. Могут появиться проблемы и у России. Так что объективно интересы Москвы, Анкары и Тегерана, даже при наличии определенных между ними проблем в Сирии, совпадают.



Но между этими тремя странами по-прежнему нет стабильной оси против Запада. А ведь, как пишет германское издание Handelsblatt, "всем членам "тройки" придется делать в Сирии выбор не только в тактике, но и в стратегии действий, если они действительно желают переломить ситуацию". Война в Сирии никак не заканчивается, она постепенно перерастает в региональное противостояние. Анкара остается членом НАТО и возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она не отказалась от идеи интегрироваться в ЕС. Дернулась в сторону Вашингтона, поддержав ракетную атаку на Сирию, рассчитывая, что удастся достигнуть соглашения относительно Манбиджа и курдов. И Запад использует в своих интересах фактор многих неопределенностей, стремясь развалить членов альянса Россия - Турция - Иран. Не исключено, что в дальнейшем будет предпринята попытка разделить уже Москву и Тегеран, чтобы перебросить процесс распада и переустройства на иранское направление.



Многое решится 12 мая, когда США должны будут провести очередную сертификацию соглашения "шестерки" с Ираном по его ядерной программе. Одним словом, на Ближнем Востоке раскручивается очередная острая геополитическая интрига с нарастанием критической массы. Возможно, именно эту мысль пытался довести до своего иранского коллеги президент Турции. В Тегеране задумываются. Глава парламентского комитета Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алааддин Боруджерди считает, что "наступил момент уделить более пристальное внимание укреплению отношений с Китаем и Россией". На очереди важные решения в отношении формирования на Ближнем Востоке новых ситуативных альянсов мировых и региональных держав. Пока же, прогнозирует британская газета The Guardian, "над регионом сгущается туман некой новой войны".



Станислав Тарасов Источник - REGNUM

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