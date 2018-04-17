Берега потеряны, Америка закрывается…, - А.Гордеев

13:17 18.04.2018 Берега потеряны, Америка закрывается…

почему Запад "играет на понижение" - на хаос, деградацию и распад всего мира



Алексей Гордеев



После ракетного удара по Сирии силами возглавляемой США коалиции Россия потребовала экстренного созыва Совета Безопасности ООН, заседание которого состоялось вечером 14 апреля. Предложенная Россией резолюция, осуждающая данную атаку как акт агрессии против суверенного государства, была заблокирована совместным американо-британо-французским вето.



Жанр заседаний Совбеза ООН за последние месяцы оказался одним из наиболее востребованных в мировой политике, все более напоминая популярные сериалы, причем - в стилистике "мыльной оперы": и по частоте появления на телеэкранах, и по предсказуемости сюжетных ходов. В кулуарах ООН вовсю судачат про "особые отношения" между спецпредставителем США Никки Хейли и ее российским коллегой Василием Небензей, но на трибуне (да и по сути разыгрываемого сценария) они - непримиримые враги, буквально готовые порвать друг друга в клочья (по-дипломатически, конечно, а не в прямом смысле этих слов).



Все это ставит под вопрос, во-первых, эффективность данного международного института, который на протяжении вот уже семидесяти с лишним лет является ключевым элементом всей системы мировой безопасности, а во-вторых - необходимость его дальнейшего существования. Оба этих вопроса уже в течение нескольких десятилетий активно поднимаются - прежде всего Соединенными Штатами, для которых, после уничтожения в 1991 году Советского Союза, Организация Объединенных Наций является одним из препятствий на пути к установлению "однополярного мира" Pax Americana.



Но если на протяжении доброй четверти века ООН была всего лишь "пятым колесом" в телеге глобального американского господства, ненужным, но в целом безопасным атавизмом прежнего, ялтинско-потсдамского мира, то теперь, когда "красный Китай" стал первой экономикой мира, а Россия неожиданно восстановила стратегический военный паритет с США и их союзниками, это "колесо" развернулось поперек избранной западными стратегами траектории движения и стало для "вашингтонского обкома" жестким тормозом, который необходимо сломать - и чем быстрее, тем лучше.



Отсюда настолько демонстративное и настолько безосновательное пренебрежение с их стороны и нормами международного права, и устоявшимся за столетия дипломатическим этикетом. Причем между будущим госсекретарем США и все еще директором ЦРУ США Майком Помпео, который отметился фразой про "пару сотен" убитых русских, и "президентом Украины", бывшим министром иностранных дел Петром Порошенко, начавшим "тыкать" российскому президенту и призывать к лишению России права вето в Совете безопасности ООН, не видно никакой разницы.



И ведь не в частном порядке, не в узком кругу ограниченных близких людей эти персонажи таким образом отметились! Первый - выступая перед комиссией американского сената по иностранным делам, второй - на украинском телевидении. Ну, вот такие они "козаки" и "ковбои", каких свет не видывал. Полноценные представители двух исключительных, уникальных наций! Что им пара сотен каких-то русских путиных? Да даже и пара тысяч! Да хоть бы и пара миллионов!! Да всех давайте!!!



Такой тип поведения лучше всего характеризуется фразой "берега потеряли". В данном случае - видимо, не берега Белоруссии, открытые было побочной дочерью то ли лейтенанта Шмидта, то ли капитана Христофора Колумба, незабвенной Джейн Псаки, но где-то рядом. Когда формально первые лица тех или иных государств позволяют себе в адрес других народов и иностранных лидеров подобного рода "перлы", достойные старого одесского Привоза и забегаловок Брайтон-бич или самых "донных" социальных сетей, становится ясно, что "перемены в консерватории" неизбежны. Вряд ли они могут быть позитивными для "коллективного Запада", поскольку тот сегодня "играет на понижение" - на хаос, деградацию и распад всего мира, всей человеческой цивилизации; и выставленный в роли "иконы прогресса" Илон Маск - всего лишь карикатурный аналог "лунной программы" США полувековой давности. Тогда в "маленький шаг для человека - огромный шаг для человечества" поверил практически весь мир. А в "зеленую идиллию" от создателя Tesla и SpaceX верят лишь особо одаренные "креаклы".



Иное дело, что альтернативного и привлекательного для всего человечества "образа будущего" пока не предлагают ни Китай, ни Россия, ни кто-либо еще. Поэтому общая позиция противников "глобального концлагеря" пока сводится к защите от него прежнего миропорядка, одним из важнейших элементов которого, повторюсь, является созданная в 1945 году на Сан-Францисской конференции Организация Объединенных Наций.



Да, Америка как глобальный проект "закрывается". Но свято место пусто не бывает, а любые конфликты, любые войны не выигрываются в глухой обороне и молча. Мир действительно меняется, и он сегодня уже - далеко не тот, что был в 1945-м или даже в 1991 году. России нужна новая идеология и новая, исходящая из этой идеологии, политика. Иначе нынешний "путинский прорыв" в Крым и Сирию окажется для нашей страны таким же бесплодным, как 200-летней давности победы над Наполеоном. Источник - Завтра

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