 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Сирию не попали. Новейшую британскую атомарину заткнули "Черной дырой", - К.Сивков
12:57 18.04.2018

В ударе по Сирии в ночь на 14 апреля должна была участвовать новейшая британская многоцелевая атомная субмарина типа "Эстьют", сообщила газета "Таймс", а следом и другие СМИ. Однако действия российских подводных лодок типа "Кило", фрегата и самолета Ил-38 не позволили ей это сделать. Будучи обнаруженной, "англичанка" длительное время пыталась оторваться от слежения. Когда ей это удалось, актуальность участия в ударе пропала – он состоялся без нее.

Рассказ об этом событии в изложении "Таймс" выглядит очень сумбурным. Речь идет о фрегате, который оказался в районе британской атомной подводной лодки (АПЛ). Она была обнаружена "Черной дырой" (пр. 877 или его глубокая модернизация пр. 636). Далее "англичанку" взял на сопровождение самолет… Так что же там произошло в реальности? Можно ли представить картину более четко?

Судя по газетному материалу, в районе местонахождения британской АПЛ действовали разнородные российские противолодочные силы. На основании открытых данных можно предположить: это были две ДЭПЛ пр. 636 из состава Черноморского флота и два фрегата типа "Адмирал Горшков", которые, как указывалось в СМИ, находились в составе группировки российских кораблей в районе Тартуса. Фрегаты образовали КПУГ – корабельную поисково-ударную группу, предназначением которой является поиск, слежение и с началом боевых действий уничтожение подводных лодок противника. КПУГ обычно действует в назначенном районе. За его пределами назначаются районы действий противолодочных субмарин. "Квадраты" могут выбираться таким образом, чтобы противник, уклоняясь, все равно нарывался на наших.

Противолодочный самолет патрулирует в воздухе или находится в готовности на аэродроме. Дизельные подводные лодки не могут долго следить за атомными, поскольку максимально малошумный ход последних, на котором они перемещаются основную часть времени, дает более чем двукратное превосходство в скорости. Поэтому, обнаружив субмарину противника, ДЭПЛ в мирное время передает контакт с ней надводным кораблям или, вероятнее всего, самолету, в силу того, что в нужный район он способен прибыть значительно быстрее КПУГ.

"Наша подлодка обнаружила английскую раньше, иначе противник, используя превосходство в скорости, избежал бы возможности быть замеченным"

Теперь достаточно легко представить картину происшедшего. "Англичанка" оказалась в районе действий нашей КПУГ или вблизи него. Имея превосходство в дальности обнаружения перед нашими кораблями примерно в 3-5 раз, АПЛ, завидев их, начала выполнять маневр уклонения и попала в район действий ДЭПЛ пр. 636, которая, следуя экономическим ходом, обнаружила "Эстьют" – причем, вероятно, с упреждением, иначе бы противник, используя превосходство в скорости, избежал возможности быть замеченным. Идя прежним курсом, "англичанка" сблизилась с нашей "Черной дырой" и, наконец, сама ее обнаружила. После этого АПЛ выполнила маневр уклонения, а наша подлодка приняла меры для наведения на "Эстьют" противолодочного самолета Ил-38, который, прибыв в район, установил контакт с "англичанкой" и, в свою очередь, для повышения надежности слежения начал наводить на нее КПУГ. Вся эта игра в кошки-мышки продолжалась, по данным "Таймс", несколько часов. Итог – сорванный залп примерно 6-8 ракет по Сирии. Слава нашим противолодочным силам!

В военное время упреждающее обнаружение английской "Эстьют" нашей "Черной дырой", вероятнее всего, закончилось бы гибелью "англичанина", при существенно меньшей вероятности поражения нашей подводной лодки.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

17 апреля 2018

Источник - vpk-news.ru
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