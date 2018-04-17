7 кыргызов готовили теракты на улице Таежная в Екатеринбурге

12:52 18.04.2018 В России семерых кыргызстанцев приговорили к 12-16 годам заключения за подготовку вооруженных терактов

Семерых кыргызстанцев осудили в России за подготовку вооруженного теракта. Об этом сообщают российские СМИ.



"Приволжский окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения семерых граждан Кыргызстана, задержанных в феврале 2016 года в Екатеринбурге. В одной из квартир по улице Таежная у них были обнаружены оружие, тротил и детонаторы. По итогам следствия все они признаны виновными в приготовлении к теракту, в незаконном обороте взрывчатки, хранении оружия и его частей и приговорены к срокам от 12 до 16 лет", - сообщают СМИ.



Напомним, речь идет о братьях Камиле и Казиме Абдулажановых, Ильхоме Кадыралиеве, Аброрбеке Карим-Ахунове, Наманджоне Хурулбаеве, Фарухе Джумаеве и Равшане Каримове. Известно, что часть задержанных имела российское гражданство, но все они были уроженцами города Узген Ошской области.



Один из братьев Абдулажановых – Казим – владел кафе. По версии следствия, Камил Абдулажанов сформировал группу сторонников запрещенной в РФ организации ИГИЛ и спонсировал одного из террористов, лечившегося в Турции после ранения в Сирии. Боевик, по версии следствия, являлся главным действующим лицом, инициатором терактов.



По имевшимся данным, преступники готовили теракты в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. В частности, они планировали произвести взрыв в метро Екатеринбурга.



Мунара Боромбаева. Источник - kyrtag.kg

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