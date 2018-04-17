Узбекские имамы получат бесплатное жилье от государства

12:32 18.04.2018 Нуждающимся в жилье имамам и сотрудникам Духовного управления мусульман Узбекистана (ДУМУ) бесплатно будут выданы жилые дома, построенные по обновленным типовым проектам.



Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзияева "О мерах по коренному совершенствованию деятельности религиозно-просветительской сферы", подписанным 16 апреля.



При Духовном управлении мусульман будет открыт благотворительный общественный фонд "Вакф", за счет средств которого будет выплачиваться заработная плата сотрудникам религиозно-просветительских организаций ДУМУ и имам-хатибам.



Кроме того, отличившиеся в своей работе и нуждающиеся в жилье имам-хатибы бесплатно получат от государства жилые дома, построенные по обновленным типовым проектам. Источник - centralasian.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524043920

Новости Казахстана

