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|Бишкек. Задержан бывший глава КырНацэнергохолдинга Айбек Калиев
11:45 18.04.2018
Задержан бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ в среду.
"Сегодня в рамках возбужденного уголовного дела по факту коррупции при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек", задержан бывший председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время Калиев водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.
Как уже сообщалось, 10 апреля указом премьер-министра Сапара Исакова по итогам работы межведомственной комиссии глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев был отправлен в отставку.
Напомним, 26 января на ТЭЦ в Бишкеке произошла авария. После выхода из строя нескольких котлов на станции, в домах города упала температура в батареях, из кранов почти перестала течь горячая вода. В некоторых районах температура в квартирах упала до 8-10 градусов тепла. Подачу теплоснабжения удалось восстановить 2 февраля. В результате ЧП своего поста лишился директор ТЭЦ Омуркул уулу Нурлан и ряд должностных лиц.
По факту аварии на ТЭЦ Бишкека возбуждено уголовное дело.
После аварии ГКНБ задержал гендиректора "Электрических станций" Узака Кыдырбаева и директора группы управления модернизацией ТЭЦ Бишкека Темирлана Бримкулова. Также днем ранее ГКНБ задержал мэра Жалал-Абада Салайдина Авазова. Ранее он работал генеральным директором ОАО "Электрические станции". Также задержан Жолдошбек Назаров, который занимал пост заместителя гендиректора компании.
Мунара Боромбаева.