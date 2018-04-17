Бишкек. Задержан бывший глава КырНацэнергохолдинга Айбек Калиев

11:45 18.04.2018 Задержан бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ в среду.



"Сегодня в рамках возбужденного уголовного дела по факту коррупции при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек", задержан бывший председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев", - сообщили в ведомстве.



В настоящее время Калиев водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.



Как уже сообщалось, 10 апреля указом премьер-министра Сапара Исакова по итогам работы межведомственной комиссии глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев был отправлен в отставку.



Напомним, 26 января на ТЭЦ в Бишкеке произошла авария. После выхода из строя нескольких котлов на станции, в домах города упала температура в батареях, из кранов почти перестала течь горячая вода. В некоторых районах температура в квартирах упала до 8-10 градусов тепла. Подачу теплоснабжения удалось восстановить 2 февраля. В результате ЧП своего поста лишился директор ТЭЦ Омуркул уулу Нурлан и ряд должностных лиц.

По факту аварии на ТЭЦ Бишкека возбуждено уголовное дело.



После аварии ГКНБ задержал гендиректора "Электрических станций" Узака Кыдырбаева и директора группы управления модернизацией ТЭЦ Бишкека Темирлана Бримкулова. Также днем ранее ГКНБ задержал мэра Жалал-Абада Салайдина Авазова. Ранее он работал генеральным директором ОАО "Электрические станции". Также задержан Жолдошбек Назаров, который занимал пост заместителя гендиректора компании.

Мунара Боромбаева. Источник - kyrtag.kg

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