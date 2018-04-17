Аркадаг открывает новый международный порт в Туркменбаши. Построили турки за $2 миллиарда

07:51 18.04.2018 Туркменистан планирует открыть международный порт стоимостью $2 миллиарда









Туркменистан 2 мая планирует открыть международный порт, построенный в городе Туркменбаши.



Заслушав отчет вице-премьера Решида Мередова на правительственном совещании 13 апреля, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан, расположенный на важном перекрестке региональных и континентальных транспортных маршрутов, стремится эффективно реализовать свой потенциал, имеющийся в данной сфере.



Как рассказывают обозреватели Азатлыка в Балканском велаяте, в Туркменбаши, бывшем городе Красноводске в прошлом был морской порт, который называли "Ворота Азии".



"До 1991 года в морской порт Красноводска приплывали пассажирские корабли из Дагестана, Махачкалы, Астрахани, Баку. Ходили грузоходные судна, нагруженные 33-35 железнодорожными вагонами", - говорит обозреватель из Балкана, добавив, что в старый порт Туркменбаши на сегодняшний день причаливает всего лишь два пассажирских корабля из Баку и Астрахани.



"Кроме того неясно кем и каким образом будет использован новый порт, построенный за такие большие деньги, когда он сможет себя окупить", - отмечает обозреватель.



Строительство нового порта в Туркменбаши было заложено в марте 2013 года. Строительство порта, осуществляемое компанией "ГАП Иншаат" турецкого бизнесмена Ахмета Чалыка туркменской казне обойдется в 2 миллиарда доллара США.

17 Апрель, 2018 Источник - centralasian.org

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