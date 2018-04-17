 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.04.2018
07:51  Аркадаг открывает новый международный порт в Туркменбаши. Построили турки за $2 миллиарда
07:48  В Таджикистане вводят госконтроль над WiFi
07:11  Золотая Орда против империи Тимура: битва на Тереке и тотальный разгром Улуса Джучи, Ч. 2, - И.Миргалеев
07:06  Западные удары не меняют реалии сирийской войны, - Гидеон Рахман
07:03  Силовая игра Эрдогана в Сирии: почему конфликт между Трампом и Путиным для него может стать роковым, - Focus
06:45  Эволюция и революция. Старый мир никогда не уступает место новому без сопротивления, - Р.Ищенко
06:37  Токио рассекретил имена 3607 военврачей-мясников из "Отряда 731"
06:28  Стоп подрывам! Узбекистан и Таджикистан разминируют общую границу
06:22  Как гость в горле. В трех городах Казахстана - Петропавловске, Костанае и Шымкенте, появятся советы по миграции
06:18  Сирию ждет выбор между кантонизацией и федерализацией, - Игорь Яшин
06:14  На мигрантов в РФ хотят надеть специальные браслеты, - Е.Трифонова
05:59  Пекин открыл сезон охоты на шпионов. Сообщать об агентах нужно по Интернету, - В.Скосырев
01:17  Проблемы безопасности и сотрудничества для Казахстана сквозь призму ШОС, - Дж.Сулеев
01:00  Узбекистан. Регулярная сингулярность путь в никуда, - М.Захидов
00:57  Хождения по мукам дольщиков таджикской ООО "Мухаммад 2009", - Н.Назаров
00:46  Возвращение Каддафи. Выборы в Ливии под угрозой срыва, - С.Кожемякин
00:44  В правительстве Кыргызстана ожидается новая большая встряска
00:41  Для проведения Всемирных игр кочевников Кырправительство собрало около $1 млн спонсорской помощи + 316 млн сомов из бюджета
00:29  Резкое обострение ситуации в Донбассе. Амеры ударили с другого фронта, - "СП"
00:19  Таджикистан в антисанитарном состоянии, - Р.Ибрагимов
00:06  Из мусульманства - с ненавистью? Массовый исход кыргызстанцев в другие религии и секты, - У.Шаршембиев
00:01  Долг с Востока. Как получилось, что Центральная Азия увязла в китайских кредитах
Вторник, 17.04.2018
20:56  "Интернету конец": Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов Amazon и Google
11:57  Сакские курганы Боралдая еще никто не раскапывал. У каз-археологов чешутся лопаты...
11:52  В развалинах Афросиаба узб-археологи обнаружили уникальное деревянное панно богини Наны
11:49  Как потомок казахского Капал-батыра тренировал Дональда Трампа
09:40  Коалиция голых. Врагов Сирии надо бить российским паспортом, - Н.Стариков
09:39  Победа перехватом. В рядах сторонников бесконтактной войны могут быть большие потери, - ВПК
09:35  Абдулла, поджигай! КырВласти пытаются задавить дико-каменное восстание в Тогуз-Торо
09:29  КырГКНБ свинтил руководство компаний "Таргет компании" и "Тянь-Шань–Каинды" - за аферы с налогами
09:24  "Fu*k you Trump!". Это всего лишь кукла, грозящая, смешная, но в итоге совершенно незначимая, - Advance
09:18  Китай-США: сложности торговой войны, - Гуань Циню
07:43  Войны за проливы 2.0. Почему "гибридные" столкновения неизбежны, - Д.Лекух
07:31  Сиреневая революция в Армении: Саргсяна дожимают на уступки, - С.Караханян
07:15  Астана. Проект "100 новых учебников". "Хотелось бы, чтобы была переведена классика – Шекспир, Мопассан"))
06:54  Экс-кыр-президент Атамбаев учредил "общественный фонд Апрель" при самом себе. Мутить новые мутки
06:51  Рынок понял, зачем бомбили Сирию. Нефть растет, - Дж.Фу
06:48  "Не Трамп сумасшедший, а мы!" - Frankfurter Allgemeine
06:47  Кто опаснее для международного мира, Трамп или Путин? Немецкие политики окончательно запутались, - Der Spiegel
06:43  Глупость или предательство? В чем причина беззубой политики Кремля, - М.Демурин
06:41  Военная пропаганда впервые стала важнее реальных боевых действий, - А.Крылов
06:37  Рокировка кадров – сепаратный мир КырВерхушки? - "ВБ"
06:34  Непримиримые джихад-кроты. В подземельях сирийской Думы продолжаются бои
06:31  Астана отважно обвинила Пекин в притеснении этнических казахов. Елбасы виляет на Запад
06:29  Тесто джихада. Аркадаг запретил туркменским мужчинам (до 30) путешествовать за границу
06:25  У арестованного в Казахстане за бандитизм Асылбека уулу отобрали мандат депутата Кыргызского парламента
06:18  Ташкент. Рустаму Иноятову (экс-СНБУ), кроме карасей, доверили еще и "реформу органов юстиции"
06:16  Вооружить людей и изменить конституцию. Казахстан после Назарбаева, - Акежан Кажегельдин
06:06  Афганский урок для России. Столкновение с исламским экстремизмом было неизбежно, - А.Храмчихин
06:05  Таланты и поклонницы? Две неизвестные жестоко избили заслуженного артиста Кыргызстана Нуркана Турсунбаева прямо у здания театра
06:04  Прочность партнерства России и Турции вызывает опасения, - И.Субботин
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Таджикистан   | 
В Таджикистане вводят госконтроль над WiFi
07:48 18.04.2018

Служба связи Таджикистана поручила проверить продажу и использование беспроводного WiFi-Интернета в торговых центрах, рынках, ресторанах и других общественных местах.

Владельцы торговых центров и ресторанов сообщили, что представители Службы связи потребовали от них получить разрешение этого ведомства на продажу или использование в своих заведениях WiFi-роутеров.

Решением Бега Сабура, начальника Службы связи, такие проверки проводятся с 11 апреля в торговых центрах, рынках, автозаправочных станциях, ресторанах и точках общепита.

Представитель Службы связи Таджикистана сообщил 16 апреля на анонимных условиях, что решение принято в соответствии с Законом о связи. По его словам, это предпринято с целью упорядочения использования беспроводной связи. Представители рабочей группы записывают номера WiFi-устройств и объясняют это "мерами по обеспечению безопасности".

​Гафурджон Иркаев, председатель Ассоциации мобильных операторов Таджикистана, сказал, что у Службы связи есть законное право организовывать проверки в сфере связи, однако данная проверка больше обоснована экономическими причинами. Он отметил, что внедрение специального разрешения на использование WiFi-услуг повлияет на уровень цен при предоставлении услуг связи, так как теперь любой предприниматель должен обязательно приобрести специальное разрешение, внося установленную сумму в бюджет Службы связи.
17 Апрель 2018

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524026880
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  