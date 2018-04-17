|В Таджикистане вводят госконтроль над WiFi
07:48 18.04.2018
Служба связи Таджикистана поручила проверить продажу и использование беспроводного WiFi-Интернета в торговых центрах, рынках, ресторанах и других общественных местах.
Владельцы торговых центров и ресторанов сообщили, что представители Службы связи потребовали от них получить разрешение этого ведомства на продажу или использование в своих заведениях WiFi-роутеров.
Решением Бега Сабура, начальника Службы связи, такие проверки проводятся с 11 апреля в торговых центрах, рынках, автозаправочных станциях, ресторанах и точках общепита.
Представитель Службы связи Таджикистана сообщил 16 апреля на анонимных условиях, что решение принято в соответствии с Законом о связи. По его словам, это предпринято с целью упорядочения использования беспроводной связи. Представители рабочей группы записывают номера WiFi-устройств и объясняют это "мерами по обеспечению безопасности".
Гафурджон Иркаев, председатель Ассоциации мобильных операторов Таджикистана, сказал, что у Службы связи есть законное право организовывать проверки в сфере связи, однако данная проверка больше обоснована экономическими причинами. Он отметил, что внедрение специального разрешения на использование WiFi-услуг повлияет на уровень цен при предоставлении услуг связи, так как теперь любой предприниматель должен обязательно приобрести специальное разрешение, внося установленную сумму в бюджет Службы связи.
17 Апрель 2018